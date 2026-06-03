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Arranca el Foro Económico Internacional de San Petersburgo con fuerte presencia de América Latina

Arranca el Foro Económico Internacional de San Petersburgo con fuerte presencia de América Latina

Sputnik Mundo

Consolidar un frente común para respaldar la multipolaridad en medio de la tendencia hacia la fragmentación del mundo en bloques. Este es el propósito clave de... 03.06.2026, Sputnik Mundo

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El evento inició este 3 de junio, reuniendo a unos 20.000 participantes, entre ellos jefes de Estado y ministros, de más de 100 países.También participan delegaciones de América Latina y el Caribe. Llegaron con fines bien pragmáticos, atraídos por ofertas rusas como fertilizantes o soluciones respecto al uso pacífico de la energía nuclear, mientras que la presencia de Cuba apunta al aporte de Moscú para ayudar a La Habana en medio del bloqueo petrolero impuesto a la isla, comunica Víctor Ternovsky, enviado especial de Sputnik.

https://noticiaslatam.lat/20260602/el-spief-2026-que-es-lo-que-hay-que-saber-sobre-este-evento-anual-unico-1173685674.html

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