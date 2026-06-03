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EEUU e Irán afirman haber intercambiado ataques mutuos

EEUU e Irán afirman haber intercambiado ataques mutuos

Sputnik Mundo

El CGRI atacó un buque estadounidense, el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense y una base aérea del país norteamericano, informó 'Press TV'... 03.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-03T12:15+0000

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El incidente provocó una respuesta por parte de sus fuerzas navales, aclraran."En respuesta a esta agresión [de EEUU] y a la violación de la normativa que rige el estrecho de Ormuz, un buque enemigo estadounidense-sionista llamado Panaya fue blanco de misiles lanzados por la Armada del CGRI", indica la publicación.El comunicado continuó describiendo un segundo acto de agresión de Washington contra una torre de comunicaciones del CGRI situada en la parte sur de la isla de Qeshm. El ataque fue seguido de operaciones de represalia llevadas a cabo por la Fuerza Aeroespacial iraní. "En respuesta a esta agresión, su base aérea y de helicópteros estacionada en uno de los países de la región, así como el cuartel general de la Quinta Flota de EEUU, fueron objeto de ataques con misiles y drones por parte de la Fuerza Aeroespacial del CGRI", precisan.La cúpula militar iraní aclaró que las operaciones de represalia se ajustaron a sus advertencias previas.Por su parte, el Centcom confirmó que las fuerzas estadounidenses realizaron ataques contra objetivos en la isla de Qeshm.Anteriormente, desde Teherán advirtieron que el CGRI está preparado para cualquier escenario y señalaron que, si se reanudan las hostilidades, la naturaleza del conflicto y los medios empleados serán diferentes.

https://noticiaslatam.lat/20260601/iran-suspende-contactos-con-eeuu-tras-los-ataques-de-israel-contra-el-libano-afirman-medios-1173693528.html

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