https://noticiaslatam.lat/20260603/eeuu-e-iran-afirman-haber-intercambiado-ataques-mutuos--1173717645.html
EEUU e Irán afirman haber intercambiado ataques mutuos
EEUU e Irán afirman haber intercambiado ataques mutuos
Sputnik Mundo
El CGRI atacó un buque estadounidense, el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense y una base aérea del país norteamericano, informó 'Press TV'... 03.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-03T12:15+0000
2026-06-03T12:15+0000
2026-06-03T12:15+0000
defensa
🛡️ zonas de conflicto
eeuu
irán
cgri
comando central de eeuu
🌍 oriente medio
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/03/1173718972_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0760159398f778d3ec4eb730ddaba4c6.jpg
El incidente provocó una respuesta por parte de sus fuerzas navales, aclraran."En respuesta a esta agresión [de EEUU] y a la violación de la normativa que rige el estrecho de Ormuz, un buque enemigo estadounidense-sionista llamado Panaya fue blanco de misiles lanzados por la Armada del CGRI", indica la publicación.El comunicado continuó describiendo un segundo acto de agresión de Washington contra una torre de comunicaciones del CGRI situada en la parte sur de la isla de Qeshm. El ataque fue seguido de operaciones de represalia llevadas a cabo por la Fuerza Aeroespacial iraní. "En respuesta a esta agresión, su base aérea y de helicópteros estacionada en uno de los países de la región, así como el cuartel general de la Quinta Flota de EEUU, fueron objeto de ataques con misiles y drones por parte de la Fuerza Aeroespacial del CGRI", precisan.La cúpula militar iraní aclaró que las operaciones de represalia se ajustaron a sus advertencias previas.Por su parte, el Centcom confirmó que las fuerzas estadounidenses realizaron ataques contra objetivos en la isla de Qeshm.Anteriormente, desde Teherán advirtieron que el CGRI está preparado para cualquier escenario y señalaron que, si se reanudan las hostilidades, la naturaleza del conflicto y los medios empleados serán diferentes.
https://noticiaslatam.lat/20260601/iran-suspende-contactos-con-eeuu-tras-los-ataques-de-israel-contra-el-libano-afirman-medios-1173693528.html
eeuu
irán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/03/1173718972_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f178ed2354bd30aa8099f582a5675e7.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ zonas de conflicto, eeuu, irán, cgri, comando central de eeuu, 🌍 oriente medio, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
🛡️ zonas de conflicto, eeuu, irán, cgri, comando central de eeuu, 🌍 oriente medio, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán
EEUU e Irán afirman haber intercambiado ataques mutuos
El CGRI atacó un buque estadounidense, el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense y una base aérea del país norteamericano, informó 'Press TV' citando un comunicado de la entidad. Por su parte, Washington asestó golpes contra objetivos en la isla de Qeshm, indican desde el Comando Central de EEUU (Centcom).
"A última hora de la noche de ayer [del 2 al 3 de junio], el agresivo Ejército estadounidense alcanzó a un petrolero iraní con un proyectil en las proximidades del estrecho de Ormuz, causando daños en la sala de máquinas del buque", informan desde el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
El incidente provocó una respuesta por parte de sus fuerzas navales, aclraran.
"En respuesta a esta agresión [de EEUU] y a la violación de la normativa que rige el estrecho de Ormuz, un buque enemigo estadounidense-sionista llamado Panaya fue blanco de misiles lanzados por la Armada del CGRI", indica la publicación.
El comunicado continuó describiendo un segundo acto de agresión de Washington contra una torre de comunicaciones del CGRI situada en la parte sur de la isla de Qeshm. El ataque fue seguido de operaciones de represalia llevadas a cabo por la Fuerza Aeroespacial iraní.
"En respuesta a esta agresión, su base aérea y de helicópteros estacionada en uno de los países de la región, así como el cuartel general de la Quinta Flota de EEUU, fueron objeto de ataques con misiles y drones por parte de la Fuerza Aeroespacial del CGRI", precisan.
La cúpula militar iraní aclaró que las operaciones de represalia se ajustaron a sus advertencias previas.
"Ya habíamos advertido que cualquier acto de agresión recibiría una respuesta diferente y más contundente, y hemos actuado en consecuencia. Estas respuestas deberían servir de lección", explica el texto.
Por su parte, el Centcom confirmó que las fuerzas estadounidenses realizaron ataques contra objetivos en la isla de Qeshm.
Anteriormente, desde Teherán advirtieron que el CGRI está preparado para cualquier escenario y señalaron que, si se reanudan las hostilidades, la naturaleza del conflicto y los medios empleados serán diferentes.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.