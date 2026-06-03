https://noticiaslatam.lat/20260603/la-onu-elige-a-los-nuevos-miembros-no-permanentes-del-consejo-de-seguridad-1173722467.html

La ONU elige a los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad

La ONU elige a los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad

Sputnik Mundo

La Asamblea General de la ONU ha elegido a los cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el período 2027-2028. Los elegidos son... 03.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-03T16:46+0000

2026-06-03T16:46+0000

2026-06-03T17:06+0000

internacional

asamblea general de la onu

onu

consejo de seguridad de la onu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0b/11/1168589143_0:99:1024:676_1920x0_80_0_0_32c0e55ea11abc7c9fb02512855449b1.jpg

Conforme con el reglamento, un país de América Latina y el Caribe, dos de Europa Occidental, uno de la región de Asia-Pacífico y uno de África debían conseguir un escaño.El Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por 15 miembros: cinco permanentes (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y EEUU), con derecho de veto, y 10 no permanentes, elegidos según criterios regionales.Los Estados elegidos sustituirán a Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia. Baréin, Colombia, la República Democrática del Congo, Letonia y Liberia conservarán por el momento sus puestos como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.

https://noticiaslatam.lat/20260130/no-hay-un-estado-de-derecho-internacional-es-posible-reformar-el-consejo-de-seguridad-de-la-onu-1170871796.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

asamblea general de la onu, onu, consejo de seguridad de la onu