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La ONU elige a los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad
La ONU elige a los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad
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La Asamblea General de la ONU ha elegido a los cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el período 2027-2028. Los elegidos son... 03.06.2026, Sputnik Mundo
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Conforme con el reglamento, un país de América Latina y el Caribe, dos de Europa Occidental, uno de la región de Asia-Pacífico y uno de África debían conseguir un escaño.El Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por 15 miembros: cinco permanentes (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y EEUU), con derecho de veto, y 10 no permanentes, elegidos según criterios regionales.Los Estados elegidos sustituirán a Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia. Baréin, Colombia, la República Democrática del Congo, Letonia y Liberia conservarán por el momento sus puestos como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.
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La ONU elige a los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad

16:46 GMT 03.06.2026 (actualizado: 17:06 GMT 03.06.2026)
© AP Photo / Yuki IwamuraConsejo de Seguridad de la ONU.
Consejo de Seguridad de la ONU. - Sputnik Mundo, 1920, 03.06.2026
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La Asamblea General de la ONU ha elegido a los cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el período 2027-2028. Los elegidos son Trinidad y Tobago, Austria, Portugal, Kirguistán y Zimbabue, comunica un corresponsal de Sputnik desde Nueva York.
Conforme con el reglamento, un país de América Latina y el Caribe, dos de Europa Occidental, uno de la región de Asia-Pacífico y uno de África debían conseguir un escaño.
El Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por 15 miembros: cinco permanentes (Rusia, China, Francia, el Reino Unido y EEUU), con derecho de veto, y 10 no permanentes, elegidos según criterios regionales.
Los Estados elegidos sustituirán a Dinamarca, Grecia, Pakistán, Panamá y Somalia. Baréin, Colombia, la República Democrática del Congo, Letonia y Liberia conservarán por el momento sus puestos como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.
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