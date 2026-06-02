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Trump designa a Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional
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El presidente de EEUU, Donald Trump, nombró a Bill Pulte como director interino de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI), en sustitución de... 02.06.2026, Sputnik Mundo
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Pulte se desempeñaba como jefe de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), organismo encargado de regular el sistema hipotecario federal. Trump destacó su experiencia en áreas consideradas estratégicas para el país norteamericano.Aunque no cuenta con experiencia previa en seguridad nacional, la Casa Blanca ha respaldado su designación por su trayectoria en la supervisión de grandes estructuras financieras y organismos federales.
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Trump designa a Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional

22:24 GMT 02.06.2026 (actualizado: 22:28 GMT 02.06.2026)
© AP Photo / Mark SchiefelbeinBill Pulte
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El presidente de EEUU, Donald Trump, nombró a Bill Pulte como director interino de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI), en sustitución de Tulsi Gabbard.
Pulte se desempeñaba como jefe de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), organismo encargado de regular el sistema hipotecario federal. Trump destacó su experiencia en áreas consideradas estratégicas para el país norteamericano.
Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 22.05.2026
Internacional
La directora de Inteligencia Nacional de EEUU anuncia su renuncia
22 de mayo, 18:39 GMT
Aunque no cuenta con experiencia previa en seguridad nacional, la Casa Blanca ha respaldado su designación por su trayectoria en la supervisión de grandes estructuras financieras y organismos federales.
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