Trump designa a Bill Pulte como director interino de Inteligencia Nacional

Pulte se desempeñaba como jefe de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), organismo encargado de regular el sistema hipotecario federal. Trump destacó su experiencia en áreas consideradas estratégicas para el país norteamericano.Aunque no cuenta con experiencia previa en seguridad nacional, la Casa Blanca ha respaldado su designación por su trayectoria en la supervisión de grandes estructuras financieras y organismos federales.
El presidente de EEUU, Donald Trump, nombró a Bill Pulte como director interino de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI), en sustitución de Tulsi Gabbard.
Pulte se desempeñaba como jefe de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), organismo encargado de regular el sistema hipotecario federal. Trump destacó su experiencia en áreas consideradas estratégicas para el país norteamericano.
Aunque no cuenta con experiencia previa en seguridad nacional, la Casa Blanca ha respaldado su designación por su trayectoria en la supervisión de grandes estructuras financieras y organismos federales.
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