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La directora de Inteligencia Nacional de EEUU anuncia su renuncia

La directora de Inteligencia Nacional de EEUU anuncia su renuncia

Sputnik Mundo

La directora de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, anunció su renuncia, la cual será efectiva a partir del 30 de junio, y aseguró que... 22.05.2026, Sputnik Mundo

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A su vez, el dirigente del país informó que Aaron Lukas, actual subdirector principal de la Dirección de Inteligencia Nacional, asumirá como director interino del organismo tras la renuncia de Gabbard.Anteriormente, algunos medios escribieron, citando fuentes, que la Casa Blanca obligó a Gabbard a renunciar a su cargo.

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