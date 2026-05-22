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La directora de Inteligencia Nacional de EEUU anuncia su renuncia
La directora de Inteligencia Nacional de EEUU anuncia su renuncia
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La directora de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, anunció su renuncia, la cual será efectiva a partir del 30 de junio, y aseguró que... 22.05.2026, Sputnik Mundo
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A su vez, el dirigente del país informó que Aaron Lukas, actual subdirector principal de la Dirección de Inteligencia Nacional, asumirá como director interino del organismo tras la renuncia de Gabbard.Anteriormente, algunos medios escribieron, citando fuentes, que la Casa Blanca obligó a Gabbard a renunciar a su cargo.
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La directora de Inteligencia Nacional de EEUU anuncia su renuncia
La directora de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, anunció su renuncia, la cual será efectiva a partir del 30 de junio, y aseguró que el motivo de su dimisión se debe a problemas de salud de su esposo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ya nombró a la persona que sustituirá a Gabbard.
"Lamentablemente, debo presentar mi renuncia, efectiva a partir del 30 de junio de 2026", señaló la funcionaria en la red social X.
A su vez, el dirigente del país informó que Aaron Lukas, actual subdirector principal de la Dirección de Inteligencia Nacional, asumirá como director interino del organismo tras la renuncia de Gabbard.
"Tulsi ha realizado un trabajo increíble y la echaremos de menos. Su respetado subdirector principal de la Dirección de Inteligencia Nacional, Aaron Lukas, asumirá el cargo de director interino", escribió Trump en Truth Social.
Anteriormente, algunos medios escribieron, citando fuentes, que la Casa Blanca obligó a Gabbard a renunciar a su cargo.