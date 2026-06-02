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Israel afirma que batió récord de exportaciones de armas
Israel afirma que batió récord de exportaciones de armas
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En 2025, por quinto año consecutivo, Israel superó los 19.000 millones de dólares por la venta de sistemas de defensa aérea, anunció el Ministerio de Defensa... 02.06.2026, Sputnik Mundo
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Se trata de la cifra más alta registrada por Tel Aviv hasta el momento, con un "aumento de casi el 30% respecto al año anterior", dijo la cartera. En total, los sistemas de misiles, cohetes y defensa antiaérea representaron el 29% de las ventas. Los países a los que se dirigieron estas armas son, en primer lugar, europeos (36%), seguidos por los de Asia-Pacífico (32%), Oriente Medio y el norte de África (15%).
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Israel afirma que batió récord de exportaciones de armas

22:22 GMT 02.06.2026 (actualizado: 22:34 GMT 02.06.2026)
© AP Photo / Tsafrir AbayovSoldados israelíes
Soldados israelíes - Sputnik Mundo, 1920, 02.06.2026
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En 2025, por quinto año consecutivo, Israel superó los 19.000 millones de dólares por la venta de sistemas de defensa aérea, anunció el Ministerio de Defensa del país hebreo.
Se trata de la cifra más alta registrada por Tel Aviv hasta el momento, con un "aumento de casi el 30% respecto al año anterior", dijo la cartera.
Resultados de un ataque israelí contra un edificio de apartamentos en un suburbio al sur de Beirut, Líbano. - Sputnik Mundo, 1920, 01.06.2026
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Israel e Hizbulá cesaron los ataques mutuos, informa Trump
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En total, los sistemas de misiles, cohetes y defensa antiaérea representaron el 29% de las ventas. Los países a los que se dirigieron estas armas son, en primer lugar, europeos (36%), seguidos por los de Asia-Pacífico (32%), Oriente Medio y el norte de África (15%).
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