Israel afirma que batió récord de exportaciones de armas

Se trata de la cifra más alta registrada por Tel Aviv hasta el momento, con un "aumento de casi el 30% respecto al año anterior", dijo la cartera. En total, los sistemas de misiles, cohetes y defensa antiaérea representaron el 29% de las ventas. Los países a los que se dirigieron estas armas son, en primer lugar, europeos (36%), seguidos por los de Asia-Pacífico (32%), Oriente Medio y el norte de África (15%).
En total, los sistemas de misiles, cohetes y defensa antiaérea representaron el 29% de las ventas. Los países a los que se dirigieron estas armas son, en primer lugar, europeos (36%), seguidos por los de Asia-Pacífico (32%), Oriente Medio y el norte de África (15%).
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