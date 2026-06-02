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El SPIEF 2026 reunirá a más de 20.000 participantes de más de 100 países, informa el Kremlin
El SPIEF 2026 reunirá a más de 20.000 participantes de más de 100 países, informa el Kremlin
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El Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés) reunirá a cerca de 20.000 personas de más de 100 países del mundo, informó... 02.06.2026, Sputnik Mundo
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Al foro incluso acudirá una delegación oficial de Estados Unidos, encabezada por el director de la Comisión de Bellas Artes estadounidense, Rodney Mims Cook Jr., indicó Ushakov. Detalló que Cook intervendrá en la sesión temática "Rusia y Estados Unidos: diálogo de Culturas"."Los representantes estadounidenses se reunirán con nuestros funcionarios oficiales, responsables gubernamentales y artistas. Se prevé que se aborden numerosos temas culturales, incluida la agenda cultural entre ambos países", añadió el asesor presidencial ruso.Al tercer día del evento, el 5 de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, pronunciará un amplio discurso durante la sesión plenaria. Asimismo, en esa parte del SPIEF participarán el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, la mandataria de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, el vicepresidente chino, Han Zheng, y el ministro de Energía de Arabia Saudita, Abdulaziz Salman Saud.El XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo tendrá lugar del 3 al 6 de junio. Con más de 25 años de historia, el acto es una importante plataforma internacional de la comunidad empresarial y un espacio de debate sobre cuestiones económicas fundamentales.
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El SPIEF 2026 reunirá a más de 20.000 participantes de más de 100 países, informa el Kremlin

16:29 GMT 02.06.2026
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Acceder al contenido multimediaBanderas con símbolos del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2026 en la ciudad rusa de San Petersburgo
Banderas con símbolos del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2026 en la ciudad rusa de San Petersburgo - Sputnik Mundo, 1920, 02.06.2026
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El Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés) reunirá a cerca de 20.000 personas de más de 100 países del mundo, informó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov. Agregó que tras varios años de ausencia una delegación oficial de EEUU también asistirá al evento.

"En cuanto a los representantes de alto nivel, esta vez en San Petersburgo asistirán, según nuestros cálculos, funcionarios gubernamentales y políticos de aproximadamente 76 países del mundo", especificó la prensa.

Al foro incluso acudirá una delegación oficial de Estados Unidos, encabezada por el director de la Comisión de Bellas Artes estadounidense, Rodney Mims Cook Jr., indicó Ushakov. Detalló que Cook intervendrá en la sesión temática "Rusia y Estados Unidos: diálogo de Culturas".
"Los representantes estadounidenses se reunirán con nuestros funcionarios oficiales, responsables gubernamentales y artistas. Se prevé que se aborden numerosos temas culturales, incluida la agenda cultural entre ambos países", añadió el asesor presidencial ruso.
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Al tercer día del evento, el 5 de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, pronunciará un amplio discurso durante la sesión plenaria.
Asimismo, en esa parte del SPIEF participarán el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, la mandataria de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, el vicepresidente chino, Han Zheng, y el ministro de Energía de Arabia Saudita, Abdulaziz Salman Saud.
El XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo tendrá lugar del 3 al 6 de junio. Con más de 25 años de historia, el acto es una importante plataforma internacional de la comunidad empresarial y un espacio de debate sobre cuestiones económicas fundamentales.
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