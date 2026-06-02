https://noticiaslatam.lat/20260602/el-spief-2026-reunira-a-mas-de-20000-participantes-de-mas-de-100-paises-informa-el-kremlin-1173705306.html

El SPIEF 2026 reunirá a más de 20.000 participantes de más de 100 países, informa el Kremlin

El SPIEF 2026 reunirá a más de 20.000 participantes de más de 100 países, informa el Kremlin

Sputnik Mundo

El Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés) reunirá a cerca de 20.000 personas de más de 100 países del mundo, informó... 02.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-02T16:29+0000

2026-06-02T16:29+0000

2026-06-02T16:29+0000

internacional

kremlin

rusia

foro económico internacional de san petersburgo (spief)

san petersburgo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/02/1173705359_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_ac391f30afc9866caf012ace9dfc8621.jpg

Al foro incluso acudirá una delegación oficial de Estados Unidos, encabezada por el director de la Comisión de Bellas Artes estadounidense, Rodney Mims Cook Jr., indicó Ushakov. Detalló que Cook intervendrá en la sesión temática "Rusia y Estados Unidos: diálogo de Culturas"."Los representantes estadounidenses se reunirán con nuestros funcionarios oficiales, responsables gubernamentales y artistas. Se prevé que se aborden numerosos temas culturales, incluida la agenda cultural entre ambos países", añadió el asesor presidencial ruso.Al tercer día del evento, el 5 de junio, el presidente ruso, Vladímir Putin, pronunciará un amplio discurso durante la sesión plenaria. Asimismo, en esa parte del SPIEF participarán el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, la mandataria de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, el vicepresidente chino, Han Zheng, y el ministro de Energía de Arabia Saudita, Abdulaziz Salman Saud.El XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo tendrá lugar del 3 al 6 de junio. Con más de 25 años de historia, el acto es una importante plataforma internacional de la comunidad empresarial y un espacio de debate sobre cuestiones económicas fundamentales.

https://noticiaslatam.lat/20260525/rusia-ha-sido-y-sigue-siendo-una-parte-indispensable-del-sistema-economico-mundial-constata-putin-1173593463.html

san petersburgo

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

kremlin, rusia, foro económico internacional de san petersburgo (spief), san petersburgo