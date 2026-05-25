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Rusia "ha sido y sigue siendo" una parte indispensable del sistema económico mundial, constata Putin
Rusia "ha sido y sigue siendo" una parte indispensable del sistema económico mundial, constata Putin
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Rusia "ha sido y sigue siendo" una parte indispensable del sistema económico mundial y está abierta a una colaboración constructiva con todos los socios que... 25.05.2026, Sputnik Mundo
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El mandatario ruso destacó la importancia del pragmatismo y del diálogo en pie de igualdad ante los retos sin precedentes a los que se enfrentan las relaciones internacionales y la economía."Estamos abiertos a una colaboración constructiva con todos los socios que compartan los principios del respeto mutuo y estén dispuestos a establecer relaciones honestas y duraderas", señaló.Asimismo, Putin está convencido de que el Foro Económico de San Petersburgo de 2026 contribuirá a la cooperación internacional. El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebrará del 3 al 6 de junio.
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Rusia "ha sido y sigue siendo" una parte indispensable del sistema económico mundial, constata Putin

09:43 GMT 25.05.2026
© Sputnik / Pool / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente de Rusia
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 25.05.2026
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Rusia "ha sido y sigue siendo" una parte indispensable del sistema económico mundial y está abierta a una colaboración constructiva con todos los socios que compartan los principios del respeto mutuo, subrayó el presidente ruso, Vladímir Putin, en su mensaje de bienvenida al XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

"Quiero destacar que nuestro país ha sido y sigue siendo una parte indispensable del sistema económico mundial", apuntó.

El mandatario ruso destacó la importancia del pragmatismo y del diálogo en pie de igualdad ante los retos sin precedentes a los que se enfrentan las relaciones internacionales y la economía.
"Estamos abiertos a una colaboración constructiva con todos los socios que compartan los principios del respeto mutuo y estén dispuestos a establecer relaciones honestas y duraderas", señaló.
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Asimismo, Putin está convencido de que el Foro Económico de San Petersburgo de 2026 contribuirá a la cooperación internacional.
"Los debates en el foro, tradicionalmente intensos y orientados a los resultados, contribuirán a la elaboración de nuevas soluciones eficaces en todos los ámbitos de la vida económica y social", aseguró el presidente ruso.
El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebrará del 3 al 6 de junio.
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