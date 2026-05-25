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Rusia "ha sido y sigue siendo" una parte indispensable del sistema económico mundial, constata Putin

Rusia "ha sido y sigue siendo" una parte indispensable del sistema económico mundial, constata Putin

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Rusia "ha sido y sigue siendo" una parte indispensable del sistema económico mundial y está abierta a una colaboración constructiva con todos los socios que... 25.05.2026, Sputnik Mundo

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El mandatario ruso destacó la importancia del pragmatismo y del diálogo en pie de igualdad ante los retos sin precedentes a los que se enfrentan las relaciones internacionales y la economía."Estamos abiertos a una colaboración constructiva con todos los socios que compartan los principios del respeto mutuo y estén dispuestos a establecer relaciones honestas y duraderas", señaló.Asimismo, Putin está convencido de que el Foro Económico de San Petersburgo de 2026 contribuirá a la cooperación internacional. El Foro Económico Internacional de San Petersburgo se celebrará del 3 al 6 de junio.

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