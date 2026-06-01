https://noticiaslatam.lat/20260601/rusia-libera-una-localidad-y-abate-hasta-1335-soldados-ucranianos-en-una-jornada-de-combates-1173691273.html

Rusia libera una localidad y abate hasta 1.335 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia libera una localidad y abate hasta 1.335 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las tropas rusas liberaron la localidad de Tíjonovka, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, comunican... 01.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-01T12:12+0000

2026-06-01T12:12+0000

2026-06-01T12:12+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/01/1173691094_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_9915dae12fbbf499c54b5128a0fdb56f.jpg

De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 330 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 120 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 455 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 205 militares.Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de producción, lugares de lanzamiento de drones, infraestructuras energéticas, de transporte y portuarias utilizadas por las tropas de Kiev, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 137 zonas, destacan desde el ente castrense. La defensa antiaérea rusa interceptó 9 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 233 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20260224/el-conflicto-en-ucrania-del-maidan-a-la-operacion-militar-especial-1171741958.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa