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Rusia libera una localidad y abate hasta 1.335 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia libera una localidad y abate hasta 1.335 soldados ucranianos en una jornada de combates
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Las tropas rusas liberaron la localidad de Tíjonovka, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, comunican... 01.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-01T12:12+0000
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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 330 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 120 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 455 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 205 militares.Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de producción, lugares de lanzamiento de drones, infraestructuras energéticas, de transporte y portuarias utilizadas por las tropas de Kiev, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 137 zonas, destacan desde el ente castrense. La defensa antiaérea rusa interceptó 9 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 233 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera una localidad y abate hasta 1.335 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las tropas rusas liberaron la localidad de Tíjonovka, en la república popular de Donetsk, en la última jornada de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Ucrania perdió unos 1.335 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 330 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 120 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 455 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 45 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 205 militares.
Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de producción, lugares de lanzamiento de drones, infraestructuras energéticas, de transporte y portuarias utilizadas por las tropas de Kiev, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 137 zonas, destacan desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 9 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 233 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 154.322 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.568 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.729 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.166 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 63.022 vehículos militares especiales.
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