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Irán exige una reforma profunda de la ONU, declara el canciller iraní
Irán exige una reforma profunda de la ONU, declara el canciller iraní
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Teherán aboga por reformas fundamentales de los principios de funcionamiento de la ONU, subrayó el jefe de la diplomacia iraní, Abás Aragchí. Se trata de... 15.05.2026, Sputnik Mundo
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Irán aspira a un orden en el que la justicia se convierta en una alternativa a la fuerza y que la soberanía nacional de los países sea el principio fundamental, agregó Aragchí. En sus palabras, es necesario respetar los derechos de todas las personas, así como reconocer la diversidad cultural y política.En este sentido, el canciller iraní hizo un llamamiento a aprovechar el potencial de los BRICS para restablecer la confianza en el multilateralismo.Otras declaraciones del canciller del país persa:
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Irán exige una reforma profunda de la ONU, declara el canciller iraní
Teherán aboga por reformas fundamentales de los principios de funcionamiento de la ONU, subrayó el jefe de la diplomacia iraní, Abás Aragchí. Se trata de cambios en la estructura del organismo que conducirán a una distribución más equitativa del poder, y no solo a cambios superficiales, aclaró.
"Irán subraya la necesidad de llevar a cabo reformas fundamentales en las organizaciones internacionales, en particular en el Consejo de Seguridad de la ONU", aseveró el canciller del país persa en la reunión de los ministros de Exteriores de los BRICS.
Irán aspira a un orden en el que la justicia se convierta en una alternativa a la fuerza y que la soberanía nacional de los países sea el principio fundamental, agregó Aragchí. En sus palabras, es necesario respetar los derechos de todas las personas, así como reconocer la diversidad cultural y política.
En este sentido, el canciller iraní hizo un llamamiento a aprovechar el potencial de los BRICS para restablecer la confianza en el multilateralismo.
Otras declaraciones del canciller del país persa:
Hoy en día, las sanciones se han convertido "en un arma que destruye los derechos humanos
fundamentales".
Teherán destaca que la lucha contra el terrorismo económico, es decir, contra las sanciones unilaterales, es la misión más importante
de los BRICS.
El Consejo de Seguridad debe representar a todas las regiones y continentes del mundo
, y no velar únicamente por los intereses de un grupo exclusivo de países, apuntó.