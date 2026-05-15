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Irán exige una reforma profunda de la ONU, declara el canciller iraní

Irán exige una reforma profunda de la ONU, declara el canciller iraní

Sputnik Mundo

Teherán aboga por reformas fundamentales de los principios de funcionamiento de la ONU, subrayó el jefe de la diplomacia iraní, Abás Aragchí. Se trata de... 15.05.2026, Sputnik Mundo

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Irán aspira a un orden en el que la justicia se convierta en una alternativa a la fuerza y que la soberanía nacional de los países sea el principio fundamental, agregó Aragchí. En sus palabras, es necesario respetar los derechos de todas las personas, así como reconocer la diversidad cultural y política.En este sentido, el canciller iraní hizo un llamamiento a aprovechar el potencial de los BRICS para restablecer la confianza en el multilateralismo.Otras declaraciones del canciller del país persa:

https://noticiaslatam.lat/20260515/diferentes-paises-muestran-interes-en-incorporarse-a-los-brics-destaca-lavrov-1173466503.html

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