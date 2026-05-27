México denuncia que la ONU "vive su mayor crisis" y llama a una refundación

El diplomático sostuvo que la estructura actual de Naciones Unidas ya no responde a las realidades geopolíticas y tecnológicas del siglo XXI. Además, insistió en que es indispensable reformar el Consejo de Seguridad, incluyendo el mecanismo de veto de las potencias permanentes.
Héctor Vasconcelos, representante de México ante la ONU, advirtió que el organismo enfrenta "la mayor crisis política, financiera y de credibilidad" desde su creación en 1945, esto durante su intervención en el debate abierto del Consejo de Seguridad.
"Si queremos salvar a la ONU y al multilateralismo, debemos refundarla desde sus cimientos", ahondó.
El diplomático sostuvo que la estructura actual de Naciones Unidas ya no responde a las realidades geopolíticas y tecnológicas del siglo XXI. Además, insistió en que es indispensable reformar el Consejo de Seguridad, incluyendo el mecanismo de veto de las potencias permanentes.