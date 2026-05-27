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México denuncia que la ONU "vive su mayor crisis" y llama a una refundación

México denuncia que la ONU "vive su mayor crisis" y llama a una refundación

Sputnik Mundo

Héctor Vasconcelos, representante de México ante la ONU, advirtió que el organismo enfrenta "la mayor crisis política, financiera y de credibilidad" desde su... 27.05.2026, Sputnik Mundo

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El diplomático sostuvo que la estructura actual de Naciones Unidas ya no responde a las realidades geopolíticas y tecnológicas del siglo XXI. Además, insistió en que es indispensable reformar el Consejo de Seguridad, incluyendo el mecanismo de veto de las potencias permanentes.

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