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Las protestas se extienden por Sudamérica: ¿qué está pasando con las manifestaciones en Perú?
Las protestas se extienden por Sudamérica: ¿qué está pasando con las manifestaciones en Perú?
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Las manifestaciones en suelo peruano ya forman parte de la agenda nacional, especialmente de cara a la segunda vuelta electoral, donde se definirá si Keiko... 31.05.2026, Sputnik Mundo
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Las protestas en la nación sudamericana se realizan por parte de diversos sectores. Por ejemplo, estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali (noreste) tomaron el recinto educativo, con el propósito de exigir residencia estudiantil, más raciones en el comedor del lugar y una renovación del inmueble.Esta situación se ha extendido a otras escuelas, como la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en Lima.En otro ámbito, los agricultores arroceros de Piura (noroeste) sostienen un paro indefinido debido a que, aseguran, sus productos se venden a un costo muy bajo, lo cual afecta sus ganancias. Ellos bloquean las vialidades de su región y de Ucayali (este), Lambayeque (noroeste) y San Martín (noroeste).Eso no es todo. El gremio de transportistas anunció que hará un cese de actividades el 2 de junio, debido a que, refieren, el Gobierno ha incumplido con colocar subsidios para el sector.Estas protestas y movilizaciones podrían poner en jaque la jornada electoral del 7 de junio. En entrevista para RPP, Eugenia Zegarra Miranda, representante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló que repartir la papelería para las votaciones se ha dificultado por los bloqueos."Nosotros hemos registrado toma de carreteras, por ejemplo, de la Carretera Longitudinal de la Selva Norte, de la sierra, y también, por supuesto, de la zona sur. Esto está afectando las vías principales por donde debe discurrir el transporte, llevando el material electoral para los puntos de destino que son las ODPE (Oficina Distrital de Procesos Electorales), que están a cargo de la ONPE, una institución que es parte del sistema electoral y tiene por principal función la organización del proceso", puntualizó.
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Las protestas se extienden por Sudamérica: ¿qué está pasando con las manifestaciones en Perú?

06:01 GMT 31.05.2026 (actualizado: 06:17 GMT 31.05.2026)
© AP Photo / Martin MejiaPolicía desplegada por protestas en Perú. Imagen de archivo.
Policía desplegada por protestas en Perú. Imagen de archivo. - Sputnik Mundo, 1920, 31.05.2026
© AP Photo / Martin Mejia
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Las manifestaciones en suelo peruano ya forman parte de la agenda nacional, especialmente de cara a la segunda vuelta electoral, donde se definirá si Keiko Fujimori o Roberto Sánchez encabezarán el Poder Ejecutivo.
Las protestas en la nación sudamericana se realizan por parte de diversos sectores. Por ejemplo, estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali (noreste) tomaron el recinto educativo, con el propósito de exigir residencia estudiantil, más raciones en el comedor del lugar y una renovación del inmueble.
Esta situación se ha extendido a otras escuelas, como la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en Lima.
En otro ámbito, los agricultores arroceros de Piura (noroeste) sostienen un paro indefinido debido a que, aseguran, sus productos se venden a un costo muy bajo, lo cual afecta sus ganancias.
Ellos bloquean las vialidades de su región y de Ucayali (este), Lambayeque (noroeste) y San Martín (noroeste).
Elecciones en Perú: Las encuestas marcan un escenario muy ajustado entre Keiko Fujimori y Sánchez - Sputnik Mundo, 1920, 25.05.2026
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Elecciones en Perú: "Las encuestas marcan un escenario muy ajustado entre Keiko Fujimori y Sánchez"
25 de mayo, 21:09 GMT
Eso no es todo. El gremio de transportistas anunció que hará un cese de actividades el 2 de junio, debido a que, refieren, el Gobierno ha incumplido con colocar subsidios para el sector.
Estas protestas y movilizaciones podrían poner en jaque la jornada electoral del 7 de junio. En entrevista para RPP, Eugenia Zegarra Miranda, representante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló que repartir la papelería para las votaciones se ha dificultado por los bloqueos.
"Nosotros hemos registrado toma de carreteras, por ejemplo, de la Carretera Longitudinal de la Selva Norte, de la sierra, y también, por supuesto, de la zona sur. Esto está afectando las vías principales por donde debe discurrir el transporte, llevando el material electoral para los puntos de destino que son las ODPE (Oficina Distrital de Procesos Electorales), que están a cargo de la ONPE, una institución que es parte del sistema electoral y tiene por principal función la organización del proceso", puntualizó.
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