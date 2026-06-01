"No acepto los resultados del preconteo": Petro
© Foto : X - @infopresidenciaGustavo Petro, presidente de Colombia
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El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció sobre los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales, que posicionan en primer lugar al candidato Abelardo de la Espriella y, por pocos puntos porcentuales, en segundo a Iván Cepeda.
"Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado", escribió en su cuenta de X.
El mandatario detalló que los únicos resultados que atenderá serán los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces federales. La empresa encargada de realizar el preconteo fue Thomas Greg & Sons.
Con el 99,5% de los votos precontados en Colombia, los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se perfilan a contender en segunda vuelta presidencial luego de que ninguno pudiera obtener arriba del 50% de los votos requeridos.
De acuerdo con el escrutinio preliminar, De la Espriella obtuvo 10 millones 316.370 votos, es decir, el 43,72% del total. En tanto, Cepeda contabiliza 9 millones 656.799 sufragios, el 40,92%.
Se tiene previsto que la segunda vuelta se realice el próximo 21 de junio.
Se tiene previsto que la segunda vuelta se realice el próximo 21 de junio.
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