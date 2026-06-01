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"No acepto los resultados del preconteo": Petro

"No acepto los resultados del preconteo": Petro

Sputnik Mundo

El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció sobre los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales, que posicionan en primer lugar al... 01.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-01T00:59+0000

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El mandatario detalló que los únicos resultados que atenderá serán los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces federales. La empresa encargada de realizar el preconteo fue Thomas Greg & Sons.Con el 99,5% de los votos precontados en Colombia, los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se perfilan a contender en segunda vuelta presidencial luego de que ninguno pudiera obtener arriba del 50% de los votos requeridos.De acuerdo con el escrutinio preliminar, De la Espriella obtuvo 10 millones 316.370 votos, es decir, el 43,72% del total. En tanto, Cepeda contabiliza 9 millones 656.799 sufragios, el 40,92%.Se tiene previsto que la segunda vuelta se realice el próximo 21 de junio.

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