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El Kremlin tilda de piratería el abordaje del petrolero Tagor en el Atlántico
El Kremlin tilda de piratería el abordaje del petrolero Tagor en el Atlántico
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Moscú cuestiona la legalidad de la operación llevada a cabo por las autoridades francesas contra el petrolero Tagor en el océano Atlántico y considera que... 01.06.2026, Sputnik Mundo
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Anteriormente, las autoridades francesas informaron que sus FFAA habían interceptado en el océano Atlántico al petrolero Tagor, que supuestamente navegaba desde la ciudad rusa de Múrmansk bajo pabellón falso.De acuerdo con la Embajada de Rusia en París, Francia no notificó a la parte rusa las medidas tomadas con respecto a este buque.
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El Kremlin tilda de piratería el abordaje del petrolero Tagor en el Atlántico

10:33 GMT 01.06.2026
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Acceder al contenido multimediaEl Kremlin de Moscú
El Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 01.06.2026
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Moscú cuestiona la legalidad de la operación llevada a cabo por las autoridades francesas contra el petrolero Tagor en el océano Atlántico y considera que estas acciones rozan la piratería internacional, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Consideramos ilegales estas acciones, rayan en la piratería internacional. No estamos de acuerdo en absoluto con la declaración de que se llevan a cabo en estricta consonancia con el derecho internacional", expresó.

Anteriormente, las autoridades francesas informaron que sus FFAA habían interceptado en el océano Atlántico al petrolero Tagor, que supuestamente navegaba desde la ciudad rusa de Múrmansk bajo pabellón falso.

De acuerdo con la Embajada de Rusia en París, Francia no notificó a la parte rusa las medidas tomadas con respecto a este buque.
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