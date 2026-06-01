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El Kremlin tilda de piratería el abordaje del petrolero Tagor en el Atlántico

El Kremlin tilda de piratería el abordaje del petrolero Tagor en el Atlántico

Sputnik Mundo

Moscú cuestiona la legalidad de la operación llevada a cabo por las autoridades francesas contra el petrolero Tagor en el océano Atlántico y considera que... 01.06.2026, Sputnik Mundo

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Anteriormente, las autoridades francesas informaron que sus FFAA habían interceptado en el océano Atlántico al petrolero Tagor, que supuestamente navegaba desde la ciudad rusa de Múrmansk bajo pabellón falso.De acuerdo con la Embajada de Rusia en París, Francia no notificó a la parte rusa las medidas tomadas con respecto a este buque.

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