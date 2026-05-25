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El FSB frustra un atentado terrorista en un barco minado llegado de Europa | Video
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Las minas magnéticas (fabricadas en uno de los países de la OTAN) estaban colocadas en la zona de la sala de máquinas y fueron encontradas en el buque cisterna... 25.05.2026, Sputnik Mundo
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El buque llegó desde la ciudad belga de Amberes al puerto ruso de Ust-Luga, en el mar Báltico, después de lo cual tenía que partir el rumbo a Turquía. El peso de los explosivos en cada una de las minas ascendía a unos 7 kg, precisa el ente. Según los expertos, el barco no pudo haber sido minado en Rusia, pero en Bélgica lo mantuvieron atracado durante un día y medio, supuestamente debido a una huelga en el puerto.
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El FSB frustra un atentado terrorista en un barco minado llegado de Europa | Video
10:16 GMT 25.05.2026 (actualizado: 11:10 GMT 25.05.2026)
Las minas magnéticas (fabricadas en uno de los países de la OTAN) estaban colocadas en la zona de la sala de máquinas y fueron encontradas en el buque cisterna de gas Arrhenius, informó el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia.
El buque llegó desde la ciudad belga de Amberes al puerto ruso de Ust-Luga, en el mar Báltico, después de lo cual tenía que partir el rumbo a Turquía.
El peso de los explosivos en cada una de las minas ascendía a unos 7 kg, precisa el ente.
Según los expertos, el barco no pudo haber sido minado en Rusia, pero en Bélgica lo mantuvieron atracado durante un día y medio, supuestamente debido a una huelga en el puerto.