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El FSB frustra un atentado terrorista en un barco minado llegado de Europa | Video

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Las minas magnéticas (fabricadas en uno de los países de la OTAN) estaban colocadas en la zona de la sala de máquinas y fueron encontradas en el buque cisterna... 25.05.2026, Sputnik Mundo

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El buque llegó desde la ciudad belga de Amberes al puerto ruso de Ust-Luga, en el mar Báltico, después de lo cual tenía que partir el rumbo a Turquía. El peso de los explosivos en cada una de las minas ascendía a unos 7 kg, precisa el ente. Según los expertos, el barco no pudo haber sido minado en Rusia, pero en Bélgica lo mantuvieron atracado durante un día y medio, supuestamente debido a una huelga en el puerto.

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