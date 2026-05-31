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Putin en Kazajistán, quesos rodantes y bolivianas armadas con ollas, entre las fotos de la semana
Putin en Kazajistán, quesos rodantes y bolivianas armadas con ollas, entre las fotos de la semana
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La gira oficial del presidente... 31.05.2026, Sputnik Mundo
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Putin en Kazajistán, quesos rodantes y bolivianas armadas con ollas, entre las fotos de la semana

09:03 GMT 31.05.2026
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Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejaron los últimos siete días. La gira oficial del presidente ruso, Vladímir Putin, por Kazajistán, la visita de periodistas extranjeros en Starobelsk, las protestas en Bolivia y un festival poco común en el Reino Unido, entre las fotos de la semana.
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El mandatario ruso, Vladímir Putin, es recibido por su homólogo kazajo Kasim-Yomart Tokáyev, durante su visita de Estado a Kazajistán.

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El mandatario ruso, Vladímir Putin, es recibido por su homólogo kazajo Kasim-Yomart Tokáyev, durante su visita de Estado a Kazajistán.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

Los palestinos rezan frente a las ruinas de una mezquita destruida por los bombardeos israelíes.

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© AP Photo / Abdel Kareem Hana

Los palestinos rezan frente a las ruinas de una mezquita destruida por los bombardeos israelíes.

© REUTERS Pool/Tingshu Wang

El presidente de China, Xi Jinping, condecora a su par serbio, Aleksandar Vucic.

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© REUTERS Pool/Tingshu Wang

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© REUTERS Claudia Morales

Las mujeres bolivianas protestan en el Día de la Madre utilizando utensilios de cocina.

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Las mujeres bolivianas protestan en el Día de la Madre utilizando utensilios de cocina.

© AP Photo / Abdulnasser Alseddik

Los residentes de Yemen acuden a un mercado para comprar ganado que luego sacrificarán con motivo de una festividad religiosa musulmana.

Los residentes de Yemen acuden a un mercado para comprar ganado que luego sacrificarán con motivo de una festividad religiosa musulmana. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Abdulnasser Alseddik

Los residentes de Yemen acuden a un mercado para comprar ganado que luego sacrificarán con motivo de una festividad religiosa musulmana.

© AP Photo / Aaron Favila

Los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda en el edificio derrumbado de la ciudad filipina de Ángeles.

Los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda en el edificio derrumbado de la ciudad filipina de Ángeles. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Aaron Favila

Los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda en el edificio derrumbado de la ciudad filipina de Ángeles.

© REUTERS Naseer Ahmed

Empleados del ferrocarril y residentes locales se reúnen en el lugar del atentado en la ciudad pakistaní de Quetta.

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© REUTERS Naseer Ahmed

Empleados del ferrocarril y residentes locales se reúnen en el lugar del atentado en la ciudad pakistaní de Quetta.

© AP Photo / Michael Probst

Una piscina pública en la ciudad alemana de Fráncfort, cerrada debido a un aumento de la temperatura por encima de los 30 °C.

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© AP Photo / Michael Probst

Una piscina pública en la ciudad alemana de Fráncfort, cerrada debido a un aumento de la temperatura por encima de los 30 °C.

© REUTERS Sharafat Ali

Un granjero besa a su toro en venta en Srinagar, la India.

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© REUTERS Sharafat Ali

Un granjero besa a su toro en venta en Srinagar, la India.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Colonos israelíes viajando con un bebé por la parte norte del desierto de Judea.

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© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Colonos israelíes viajando con un bebé por la parte norte del desierto de Judea.

© AP Photo / Jean-Francois Badias

La Policía francesa desarrolla una operación de búsqueda en uno de los campamentos de migrantes del norte del país, próximo al canal de la Mancha.

La Policía francesa desarrolla una operación de búsqueda en uno de los campamentos de migrantes del norte del país, próximo al canal de la Mancha. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Jean-Francois Badias

La Policía francesa desarrolla una operación de búsqueda en uno de los campamentos de migrantes del norte del país, próximo al canal de la Mancha.

© REUTERS Stelios Misinas

Los habitantes de la capital holandesa, Ámsterdam, disfrutan de un tiempo inusualmente cálido.

Los habitantes de la capital holandesa, Ámsterdam, disfrutan de un tiempo inusualmente cálido. - Sputnik Mundo
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© REUTERS Stelios Misinas

Los habitantes de la capital holandesa, Ámsterdam, disfrutan de un tiempo inusualmente cálido.

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Acceder al contenido multimedia

Representantes de los medios de comunicación de 19 países acudieron al lugar del bombardeo ucraniano contra una residencia de estudiantes de Starobelsk, en la república popular de Lugansk.

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Representantes de los medios de comunicación de 19 países acudieron al lugar del bombardeo ucraniano contra una residencia de estudiantes de Starobelsk, en la república popular de Lugansk.

© AP Photo / Moses Sawasawa

Habitantes de un campo de desplazados en Congo reciben información sobre la propagación del virus del ébola.

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© AP Photo / Moses Sawasawa

Habitantes de un campo de desplazados en Congo reciben información sobre la propagación del virus del ébola.

© AP Photo / Ali Unal

Un participante de un mitin de la oposición en Turquía se enfrenta a las fuerzas policiales.

Un participante de un mitin de la oposición en Turquía se enfrenta a las fuerzas policiales. - Sputnik Mundo
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© AP Photo / Ali Unal

Un participante de un mitin de la oposición en Turquía se enfrenta a las fuerzas policiales.

© REUTERS Isabel Infantes

Los británicos rivalizan durante el tradicional Festival del Queso Rodante (Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake) cerca de la ciudad de Brockworth.

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Los británicos rivalizan durante el tradicional Festival del Queso Rodante (Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake) cerca de la ciudad de Brockworth.

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