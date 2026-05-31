Putin en Kazajistán, quesos rodantes y bolivianas armadas con ollas, entre las fotos de la semana
El mandatario ruso, Vladímir Putin, es recibido por su homólogo kazajo Kasim-Yomart Tokáyev, durante su visita de Estado a Kazajistán.
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Los palestinos rezan frente a las ruinas de una mezquita destruida por los bombardeos israelíes.
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El presidente de China, Xi Jinping, condecora a su par serbio, Aleksandar Vucic.
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Las mujeres bolivianas protestan en el Día de la Madre utilizando utensilios de cocina.
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Los residentes de Yemen acuden a un mercado para comprar ganado que luego sacrificarán con motivo de una festividad religiosa musulmana.
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Los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda en el edificio derrumbado de la ciudad filipina de Ángeles.
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Empleados del ferrocarril y residentes locales se reúnen en el lugar del atentado en la ciudad pakistaní de Quetta.
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Una piscina pública en la ciudad alemana de Fráncfort, cerrada debido a un aumento de la temperatura por encima de los 30 °C.
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Un granjero besa a su toro en venta en Srinagar, la India.
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Colonos israelíes viajando con un bebé por la parte norte del desierto de Judea.
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La Policía francesa desarrolla una operación de búsqueda en uno de los campamentos de migrantes del norte del país, próximo al canal de la Mancha.
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Los habitantes de la capital holandesa, Ámsterdam, disfrutan de un tiempo inusualmente cálido.
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Representantes de los medios de comunicación de 19 países acudieron al lugar del bombardeo ucraniano contra una residencia de estudiantes de Starobelsk, en la república popular de Lugansk.
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Habitantes de un campo de desplazados en Congo reciben información sobre la propagación del virus del ébola.
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Un participante de un mitin de la oposición en Turquía se enfrenta a las fuerzas policiales.
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Los británicos rivalizan durante el tradicional Festival del Queso Rodante (Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake) cerca de la ciudad de Brockworth.
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