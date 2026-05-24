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Más de 50 periodistas extranjeros se dirigen al lugar de la tragedia en el centro educativo de Lugansk, informa Zajárova
Más de 50 periodistas extranjeros se dirigen al lugar de la tragedia en el centro educativo de Lugansk, informa Zajárova
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Más de 50 periodistas de 19 países se dirigieron al lugar de la tragedia en Starobelsk, en la república popular de Lugansk, donde las FFAA de Ucrania atacaron... 24.05.2026, Sputnik Mundo
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Agregó que Tokio prohibió a sus periodistas participar en el viaje. Anteriormente, la representante de Letonia ante la ONU, Sanita Pavluta-Deslandes, afirmó que el ataque de las FFAA ucranianas contra un centro educativo y una residencia estudiantil en la ciudad de Starobelsk fue una "provocación y una farsa del Kremlin". En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso invitó a corresponsales extranjeros a visitar el lugar de la tragedia.La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes de entre 14 y 18 años. Según los últimos datos, al menos 18 personas fallecieron y 42 resultaron heridas.
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Más de 50 periodistas extranjeros se dirigen al lugar de la tragedia en el centro educativo de Lugansk, informa Zajárova
07:37 GMT 24.05.2026 (actualizado: 07:55 GMT 24.05.2026)
Más de 50 periodistas de 19 países se dirigieron al lugar de la tragedia en Starobelsk, en la república popular de Lugansk, donde las FFAA de Ucrania atacaron el centro educativo, escribió la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en su canal de Telegram.
"Hoy han llegado a la república popular de Lugansk representantes de los medios de comunicación de 19 países extranjeros: Austria, Brasil, el Reino Unido, Hungría, Venezuela, Alemania, Grecia, España, Italia, Catar, China, Cuba, el Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, EEUU, Turquía, Finlandia y Francia", escribió la portavoz de la Cancillería rusa.
Agregó que Tokio prohibió a sus periodistas participar en el viaje.
"La BBC se negó oficialmente. La CNN está de vacaciones", precisó.
Anteriormente, la representante de Letonia ante la ONU, Sanita Pavluta-Deslandes, afirmó que el ataque de las FFAA ucranianas contra un centro educativo y una residencia estudiantil en la ciudad de Starobelsk fue una "provocación y una farsa del Kremlin".
En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso invitó a corresponsales extranjeros a visitar el lugar de la tragedia.
La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un colegio y una residencia estudiantil
en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes de entre 14 y 18 años. Según los últimos datos, al menos 18 personas fallecieron
y 42 resultaron heridas.
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