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Más de 50 periodistas extranjeros se dirigen al lugar de la tragedia en el centro educativo de Lugansk, informa Zajárova

Más de 50 periodistas extranjeros se dirigen al lugar de la tragedia en el centro educativo de Lugansk, informa Zajárova

Sputnik Mundo

Más de 50 periodistas de 19 países se dirigieron al lugar de la tragedia en Starobelsk, en la república popular de Lugansk, donde las FFAA de Ucrania atacaron... 24.05.2026, Sputnik Mundo

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Agregó que Tokio prohibió a sus periodistas participar en el viaje. Anteriormente, la representante de Letonia ante la ONU, Sanita Pavluta-Deslandes, afirmó que el ataque de las FFAA ucranianas contra un centro educativo y una residencia estudiantil en la ciudad de Starobelsk fue una "provocación y una farsa del Kremlin". En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso invitó a corresponsales extranjeros a visitar el lugar de la tragedia.La noche del 22 de mayo, las tropas de Ucrania atacaron un colegio y una residencia estudiantil en la república popular de Lugansk. En el momento del ataque, se encontraban dentro 86 jóvenes de entre 14 y 18 años. Según los últimos datos, al menos 18 personas fallecieron y 42 resultaron heridas.

https://noticiaslatam.lat/20260523/la-negativa-de-la-bbc-a-visitar-starobelsk-demuestra-la-falsedad-de-occidente-denuncia-zajarova-1173579258.html

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