https://noticiaslatam.lat/20260530/el-oiea-solicita-acceso-tras-el-impacto-de-un-dron-ucraniano-en-la-central-nuclear-de-zaporozhie----1173675867.html

El OIEA solicita acceso tras el impacto de un dron ucraniano en la central nuclear de Zaporozhie

El OIEA solicita acceso tras el impacto de un dron ucraniano en la central nuclear de Zaporozhie

Sputnik Mundo

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) fue informado de que un dron impactó contra el edificio de la sala de máquinas de la central nuclear de... 30.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-30T22:00+0000

2026-05-30T22:00+0000

2026-05-30T22:00+0000

internacional

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rafael grossi

zaporozhie

organismo internacional de energía atómica (oiea)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1e/1173669132_0:28:3225:1842_1920x0_80_0_0_ee4d0232fb7a68cfbbedd81a84dd99c5.jpg

El equipo del OIEA presente en el lugar ha solicitado acceso para examinar los daños directamente. A lo largo de los últimos cuatro años, los continuos ataques ucranianos contra las posiciones rusas en Zaporozhie han provocado, en más de una ocasión, cortes en el suministro eléctrico externo de esta planta y han obligado a utilizar generadores eléctricos para garantizar el suministro de energía y mantener bajo control los parámetros críticos las 24 horas del día.

zaporozhie

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rafael grossi, zaporozhie, organismo internacional de energía atómica (oiea)