El OIEA solicita acceso tras el impacto de un dron ucraniano en la central nuclear de Zaporozhie

El equipo del OIEA presente en el lugar ha solicitado acceso para examinar los daños directamente. A lo largo de los últimos cuatro años, los continuos ataques ucranianos contra las posiciones rusas en Zaporozhie han provocado, en más de una ocasión, cortes en el suministro eléctrico externo de esta planta y han obligado a utilizar generadores eléctricos para garantizar el suministro de energía y mantener bajo control los parámetros críticos las 24 horas del día.
A lo largo de los últimos cuatro años, los continuos ataques ucranianos contra las posiciones rusas en Zaporozhie han provocado, en más de una ocasión, cortes en el suministro eléctrico externo de esta planta y han obligado a utilizar generadores eléctricos para garantizar el suministro de energía y mantener bajo control los parámetros críticos las 24 horas del día.
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