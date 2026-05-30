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El OIEA solicita acceso tras el impacto de un dron ucraniano en la central nuclear de Zaporozhie
El OIEA solicita acceso tras el impacto de un dron ucraniano en la central nuclear de Zaporozhie
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El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) fue informado de que un dron impactó contra el edificio de la sala de máquinas de la central nuclear de... 30.05.2026, Sputnik Mundo
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El equipo del OIEA presente en el lugar ha solicitado acceso para examinar los daños directamente. A lo largo de los últimos cuatro años, los continuos ataques ucranianos contra las posiciones rusas en Zaporozhie han provocado, en más de una ocasión, cortes en el suministro eléctrico externo de esta planta y han obligado a utilizar generadores eléctricos para garantizar el suministro de energía y mantener bajo control los parámetros críticos las 24 horas del día.
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El OIEA solicita acceso tras el impacto de un dron ucraniano en la central nuclear de Zaporozhie

22:00 GMT 30.05.2026
© Sputnik / Pavel LisitsynLa central nuclear de Zaporozhie
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El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) fue informado de que un dron impactó contra el edificio de la sala de máquinas de la central nuclear de Zaporozhie, dejando un agujero en la pared.
"Atacar instalaciones nucleares es como jugar con fuego", declaró el director general del ente, Rafael Grossi, en un comunicado.
El equipo del OIEA presente en el lugar ha solicitado acceso para examinar los daños directamente.
A lo largo de los últimos cuatro años, los continuos ataques ucranianos contra las posiciones rusas en Zaporozhie han provocado, en más de una ocasión, cortes en el suministro eléctrico externo de esta planta y han obligado a utilizar generadores eléctricos para garantizar el suministro de energía y mantener bajo control los parámetros críticos las 24 horas del día.
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