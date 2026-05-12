Así se prepara México para el Mundial de Fútbol 2026

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En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se exhibe una maqueta gigante del balón de fútbol llamado Trionda.

El nombre es en honor a que por primera vez el campeonato se encuentra en tres países: Canadá, México y Estados Unidos.

La pelota está decorada con iconografía que representa a cada país anfitrión: las hojas de arce de Canadá, el águila de México y las estrellas de Estados Unidos.