Así se prepara México para el Mundial de Fútbol 2026
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se exhibe una maqueta gigante del balón de fútbol llamado Trionda.
El nombre es en honor a que por primera vez el campeonato se encuentra en tres países: Canadá, México y Estados Unidos.
La pelota está decorada con iconografía que representa a cada país anfitrión: las hojas de arce de Canadá, el águila de México y las estrellas de Estados Unidos.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se exhibe una maqueta gigante del balón de fútbol llamado Trionda.
El nombre es en honor a que por primera vez el campeonato se encuentra en tres países: Canadá, México y Estados Unidos.
La pelota está decorada con iconografía que representa a cada país anfitrión: las hojas de arce de Canadá, el águila de México y las estrellas de Estados Unidos.
Sin embargo, el águila no es el único símbolo del Mundial de Fútbol 2026.
La mascota oficial de la capital mexicana es un ajolote con penacho que fue presentado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El ajolote representa la cultura mexicana y la transformación de la ciudad.
En la foto: Clara Brugada sostiene un ajolote de juguete durante la inauguración de la línea de tren ligero renovada por el Gobierno de la ciudad, uno de los proyectos de infraestructura clave para mejorar la accesibilidad durante la Copa Mundial, en la Ciudad de México.
Sin embargo, el águila no es el único símbolo del Mundial de Fútbol 2026.
La mascota oficial de la capital mexicana es un ajolote con penacho que fue presentado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. El ajolote representa la cultura mexicana y la transformación de la ciudad.
En la foto: Clara Brugada sostiene un ajolote de juguete durante la inauguración de la línea de tren ligero renovada por el Gobierno de la ciudad, uno de los proyectos de infraestructura clave para mejorar la accesibilidad durante la Copa Mundial, en la Ciudad de México.
La mascota local se unirá a las figuras oficiales del torneo: Zayu (México), Maple (Canadá) y Clutch (Estados Unidos), pero será un personaje exclusivo de la Ciudad de México.
En la foto: trabajadores de la línea del metro ligero siguen en pie, mientras el Gobierno de la Ciudad de México da a conocer la línea de metro ligero renovada.
La mascota local se unirá a las figuras oficiales del torneo: Zayu (México), Maple (Canadá) y Clutch (Estados Unidos), pero será un personaje exclusivo de la Ciudad de México.
En la foto: trabajadores de la línea del metro ligero siguen en pie, mientras el Gobierno de la Ciudad de México da a conocer la línea de metro ligero renovada.
El animal también se ve en los trenes modernos, que se pusieron en marcha en la remodelación del tren ligero, llamado El Ajolote, como parte de la infraestructura de movilidad rumbo al mundial.
En la foto: un hombre pasa junto a un cuadro de un ajolote en un vagón de tren durante la inauguración de la línea de tren ligero modernizada.
El animal también se ve en los trenes modernos, que se pusieron en marcha en la remodelación del tren ligero, llamado El Ajolote, como parte de la infraestructura de movilidad rumbo al mundial.
En la foto: un hombre pasa junto a un cuadro de un ajolote en un vagón de tren durante la inauguración de la línea de tren ligero modernizada.
El proyecto de renovación busca fortalecer el transporte público en la zona sur, con conexión hacia el Estadio Azteca, el escenario principal del Mundial de Fútbol en México.
En la foto: un dron muestra el Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, mientras continúan las obras de renovación.
El proyecto de renovación busca fortalecer el transporte público en la zona sur, con conexión hacia el Estadio Azteca, el escenario principal del Mundial de Fútbol en México.
En la foto: un dron muestra el Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca, mientras continúan las obras de renovación.
Para albergar la Copa del Mundo 2026, el Azteca entró en trabajos de remodelación en junio de 2024 que concluyeron oficialmente con su reapertura el 28 de marzo de 2026.
Sin embargo, aunque el recinto ya reabrió sus puertas y albergó eventos de prueba, las obras de remodelación continúan a contrarreloj debido a múltiples detalles inacabados y fallas operativas.
En la foto: las obras de renovación en el Estadio Azteca.
Para albergar la Copa del Mundo 2026, el Azteca entró en trabajos de remodelación en junio de 2024 que concluyeron oficialmente con su reapertura el 28 de marzo de 2026.
Sin embargo, aunque el recinto ya reabrió sus puertas y albergó eventos de prueba, las obras de remodelación continúan a contrarreloj debido a múltiples detalles inacabados y fallas operativas.
En la foto: las obras de renovación en el Estadio Azteca.