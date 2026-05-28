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"Nunca antes habíamos estado tan débiles": Occidente está perdiendo su superioridad, admiten medios europeos
"Nunca antes habíamos estado tan débiles": Occidente está perdiendo su superioridad, admiten medios europeos
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La guerra contra Irán no es simplemente otra crisis en el Golfo. Se trata de un conflicto que desafía fundamentalmente la posición estratégica de Occidente... 28.05.2026, Sputnik Mundo
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Según el diario, la incapacidad de Estados Unidos para lograr la victoria en una guerra en Oriente Medio cuestiona el núcleo de la concepción conservadora occidental de seguridad, expresada en el principio "Paz a través de la fuerza", utilizado por el presidente estadounidense Ronald Reagan.Esta sencilla fórmula causal parece obsesionar a Donald Trump y Benjamin Netanyahu, subraya el autor de la publicación. Sin embargo, la estrategia aplicada por estos mandatarios en la guerra contra Irán demuestra una desconexión entre discurso y realidad. Más que una política basada en fuerza real —económica, militar y estratégica—, se apuesta por gestos, presión mediática y cálculos políticos a corto plazo. Sin planificación sólida ni objetivos alcanzables, el resultado es un desgaste sin logros concretos."Tal error de juicio es quizás comprensible en dos políticos que solo han dejado huella en la historia mediante constantes proclamas de su propia fuerza", añade el autor del artículo.El resultado es una pérdida de credibilidad internacional. A pesar de contar con mayores recursos potenciales, Estados Unidos y sus aliados terminaron aislados y sin capacidad de imponer su agenda. Incluso los socios clave muestran reticencias, mientras potencias como China ganan protagonismo en el escenario global, subraya.La lección es clara: la fuerza no puede simularse, indica. Requiere inversión sostenida, planificación estratégica y coherencia política. Sin estos elementos, la apariencia de poder se convierte en su contrario: una señal de debilidad.
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"Nunca antes habíamos estado tan débiles": Occidente está perdiendo su superioridad, admiten medios europeos

13:40 GMT 28.05.2026
© AP Photo / Vahid SalemiMujeres iraníes en una exposición en Teherán
Mujeres iraníes en una exposición en Teherán - Sputnik Mundo, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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La guerra contra Irán no es simplemente otra crisis en el Golfo. Se trata de un conflicto que desafía fundamentalmente la posición estratégica de Occidente, escribe el diario alemán 'Die Welt'.
Según el diario, la incapacidad de Estados Unidos para lograr la victoria en una guerra en Oriente Medio cuestiona el núcleo de la concepción conservadora occidental de seguridad, expresada en el principio "Paz a través de la fuerza", utilizado por el presidente estadounidense Ronald Reagan.

"La paz se basa en la fuerza —económica, militar y estratégica", declaró en los años setenta, añadiendo: "La paz se pierde cuando esa fuerza se debilita o, lo que es igualmente fatal, es percibida por el adversario como debilitándose".

Esta sencilla fórmula causal parece obsesionar a Donald Trump y Benjamin Netanyahu, subraya el autor de la publicación. Sin embargo, la estrategia aplicada por estos mandatarios en la guerra contra Irán demuestra una desconexión entre discurso y realidad. Más que una política basada en fuerza real —económica, militar y estratégica—, se apuesta por gestos, presión mediática y cálculos políticos a corto plazo. Sin planificación sólida ni objetivos alcanzables, el resultado es un desgaste sin logros concretos.
"Tal error de juicio es quizás comprensible en dos políticos que solo han dejado huella en la historia mediante constantes proclamas de su propia fuerza", añade el autor del artículo.
María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa - Sputnik Mundo, 1920, 26.05.2026
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Occidente libra una guerra comercial a escala mundial para conservar su "dominio ficticio", resalta Zajárova | Video
26 de mayo, 15:12 GMT
El resultado es una pérdida de credibilidad internacional. A pesar de contar con mayores recursos potenciales, Estados Unidos y sus aliados terminaron aislados y sin capacidad de imponer su agenda. Incluso los socios clave muestran reticencias, mientras potencias como China ganan protagonismo en el escenario global, subraya.
La lección es clara: la fuerza no puede simularse, indica. Requiere inversión sostenida, planificación estratégica y coherencia política. Sin estos elementos, la apariencia de poder se convierte en su contrario: una señal de debilidad.

"¿Qué significa todo esto para Occidente? Pregúntenle a Ronald Reagan. Nunca antes habíamos estado tan débiles como ahora", concluye el autor.

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