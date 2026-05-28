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"Nunca antes habíamos estado tan débiles": Occidente está perdiendo su superioridad, admiten medios europeos

"Nunca antes habíamos estado tan débiles": Occidente está perdiendo su superioridad, admiten medios europeos

Sputnik Mundo

La guerra contra Irán no es simplemente otra crisis en el Golfo. Se trata de un conflicto que desafía fundamentalmente la posición estratégica de Occidente... 28.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-28T13:40+0000

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Según el diario, la incapacidad de Estados Unidos para lograr la victoria en una guerra en Oriente Medio cuestiona el núcleo de la concepción conservadora occidental de seguridad, expresada en el principio "Paz a través de la fuerza", utilizado por el presidente estadounidense Ronald Reagan.Esta sencilla fórmula causal parece obsesionar a Donald Trump y Benjamin Netanyahu, subraya el autor de la publicación. Sin embargo, la estrategia aplicada por estos mandatarios en la guerra contra Irán demuestra una desconexión entre discurso y realidad. Más que una política basada en fuerza real —económica, militar y estratégica—, se apuesta por gestos, presión mediática y cálculos políticos a corto plazo. Sin planificación sólida ni objetivos alcanzables, el resultado es un desgaste sin logros concretos."Tal error de juicio es quizás comprensible en dos políticos que solo han dejado huella en la historia mediante constantes proclamas de su propia fuerza", añade el autor del artículo.El resultado es una pérdida de credibilidad internacional. A pesar de contar con mayores recursos potenciales, Estados Unidos y sus aliados terminaron aislados y sin capacidad de imponer su agenda. Incluso los socios clave muestran reticencias, mientras potencias como China ganan protagonismo en el escenario global, subraya.La lección es clara: la fuerza no puede simularse, indica. Requiere inversión sostenida, planificación estratégica y coherencia política. Sin estos elementos, la apariencia de poder se convierte en su contrario: una señal de debilidad.

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