Las reservas de gas en Europa siguen disminuyendo: seis países ya están por debajo del 25%
Las reservas de gas en Europa siguen disminuyendo: seis países ya están por debajo del 25%
🌍 europa
unión europea (ue)
gas
📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia
economía
📈 mercados y finanzas
De acuerdo con los datos de GIE al 21 de febrero, el nivel medio de llenado de los almacenamientos europeos se sitúa en el 30,9%. En esta misma fecha, durante los últimos 16 años, solo en 2022 el nivel fue más bajo. En seis países de la comunidad política, las reservas descendieron por debajo del 25%.¿Cuánto gas queda realmente en los almacenes subterráneos de Europa?La temporada de extracción de gas en Europa suele prolongarse hasta finales de marzo o mediados de abril.El 18 de febrero, analistas del gigante gasístico ruso Gazprom señalaron que ya se ha extraído todo el gas inyectado en preparación para el invierno y que actualmente se están utilizando reservas acumuladas en años anteriores. No obstante, la Comisión Europea asegura que los países del bloque podrán concluir la temporada de calefacción sin déficit.
unión europea (ue)
🌍 europa, unión europea (ue), gas, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, 📈 mercados y finanzas

23.02.2026
Las reservas de gas en los almacenamientos subterráneos de la Unión Europea (UE) han caído por debajo de un cuarto de su capacidad en Alemania, Países Bajos, Francia, Letonia, Croacia y Bélgica, mientras que en Dinamarca se acercan a ese nivel, según un análisis de datos de Gas Infrastructure Europe (GIE) realizado por Sputnik.
De acuerdo con los datos de GIE al 21 de febrero, el nivel medio de llenado de los almacenamientos europeos se sitúa en el 30,9%. En esta misma fecha, durante los últimos 16 años, solo en 2022 el nivel fue más bajo. En seis países de la comunidad política, las reservas descendieron por debajo del 25%.

¿Cuánto gas queda realmente en los almacenes subterráneos de Europa?

Alemania (el país con mayor capacidad de almacenamiento de gas en la UE): 20,5%.
Países Bajos y Francia (tercer y cuarto lugar en capacidad): 11,8% y 21,1% respectivamente.
Letonia: 20,8%.
Croacia: 12,7%.
Bélgica: 24,4%.
Dinamarca: 26,8%.
La temporada de extracción de gas en Europa suele prolongarse hasta finales de marzo o mediados de abril.
El 18 de febrero, analistas del gigante gasístico ruso Gazprom señalaron que ya se ha extraído todo el gas inyectado en preparación para el invierno y que actualmente se están utilizando reservas acumuladas en años anteriores. No obstante, la Comisión Europea asegura que los países del bloque podrán concluir la temporada de calefacción sin déficit.
