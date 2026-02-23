https://noticiaslatam.lat/20260223/las-reservas-de-gas-en-europa-siguen-disminuyendo-seis-paises-ya-estan-por-debajo-del-25-1171695254.html

Las reservas de gas en Europa siguen disminuyendo: seis países ya están por debajo del 25%

Las reservas de gas en Europa siguen disminuyendo: seis países ya están por debajo del 25%

Sputnik Mundo

Las reservas de gas en los almacenamientos subterráneos de la Unión Europea (UE) han caído por debajo de un cuarto de su capacidad en Alemania, Países Bajos... 23.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-23T10:59+0000

2026-02-23T10:59+0000

2026-02-23T10:59+0000

🌍 europa

unión europea (ue)

gas

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

economía

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/17/1171694880_0:85:3053:1802_1920x0_80_0_0_fa347bcd831f4e4f314c6a54693eee0d.jpg

De acuerdo con los datos de GIE al 21 de febrero, el nivel medio de llenado de los almacenamientos europeos se sitúa en el 30,9%. En esta misma fecha, durante los últimos 16 años, solo en 2022 el nivel fue más bajo. En seis países de la comunidad política, las reservas descendieron por debajo del 25%.¿Cuánto gas queda realmente en los almacenes subterráneos de Europa?La temporada de extracción de gas en Europa suele prolongarse hasta finales de marzo o mediados de abril.El 18 de febrero, analistas del gigante gasístico ruso Gazprom señalaron que ya se ha extraído todo el gas inyectado en preparación para el invierno y que actualmente se están utilizando reservas acumuladas en años anteriores. No obstante, la Comisión Europea asegura que los países del bloque podrán concluir la temporada de calefacción sin déficit.

https://noticiaslatam.lat/20260214/rusia-ve-criticamente-tenso-el-cierre-de-periodo-de-calefaccion-en-europa-1171396850.html

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, unión europea (ue), gas, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, 📈 mercados y finanzas