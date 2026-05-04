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La política arancelaria de EEUU sobre automóviles le pasará factura a Alemania, revela un estudio
La política arancelaria de EEUU sobre automóviles le pasará factura a Alemania, revela un estudio
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El aumento arancelario por parte de EEUU sobre automóviles y camiones de origen europeo cobrará factura a Alemania, una potencia en la producción de los... 04.05.2026, Sputnik Mundo
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La pérdida económica en la producción de autos y camiones del país europeo significarán alrededor de 15.000 millones de euros (más de 17.000 dólares), lo que pone en un estado de vulnerabilidad al país.Además, el economista del instituto, Julian Hinz, señaló que "la ya de por sí lenta tasa de crecimiento de Alemania se vería muy afectada" debido a los nuevos designios del presidente de EEUU, Donald Trump.Y es que Estados Unidos elevará hasta el 25% los aranceles a los automóviles y camiones producidos en la Unión Europea. La medida, según el presidente estadounidense, se debe a que Bruselas "no está cumpliendo" con el acuerdo comercial "plenamente pactado" entre EEUU y la UE.Al mismo tiempo, el mandatario republicano aseguró que los vehículos producidos en las plantas estadounidenses quedarán exentos de tarifas.En una entrevista con la agencia Reuters, el asesor principal del ministro de Finanzas alemán, Jens Suedekum, indicó a "la UE debería limitarse a esperar y ver qué pasa", pues "es bien sabido que Trump se apresura a suspender o retirar sus grandilocuentes amenazas arancelarias".
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La política arancelaria de EEUU sobre automóviles le pasará factura a Alemania, revela un estudio

07:46 GMT 04.05.2026 (actualizado: 07:57 GMT 04.05.2026)
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Industria automotriz. - Sputnik Mundo, 1920, 04.05.2026
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El aumento arancelario por parte de EEUU sobre automóviles y camiones de origen europeo cobrará factura a Alemania, una potencia en la producción de los bienes, de acuerdo con el Instituto Kiel para la Economía Mundial.
La pérdida económica en la producción de autos y camiones del país europeo significarán alrededor de 15.000 millones de euros (más de 17.000 dólares), lo que pone en un estado de vulnerabilidad al país.

"Los efectos serían sustanciales", afirmó el presidente del Instituto, Moritz Schularick, quien agregó que si las políticas arancelarias se extienden estas podrían generar una merma de hasta 30.000 millones de euros a largo plazo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado diversas amenazas comerciales. - Sputnik Mundo, 1920, 01.05.2026
Internacional
Trump anuncia un aumento de aranceles hasta el 25% para automóviles y camiones de la UE
1 de mayo, 18:19 GMT
Además, el economista del instituto, Julian Hinz, señaló que "la ya de por sí lenta tasa de crecimiento de Alemania se vería muy afectada" debido a los nuevos designios del presidente de EEUU, Donald Trump.
Y es que Estados Unidos elevará hasta el 25% los aranceles a los automóviles y camiones producidos en la Unión Europea. La medida, según el presidente estadounidense, se debe a que Bruselas "no está cumpliendo" con el acuerdo comercial "plenamente pactado" entre EEUU y la UE.
Al mismo tiempo, el mandatario republicano aseguró que los vehículos producidos en las plantas estadounidenses quedarán exentos de tarifas.
En una entrevista con la agencia Reuters, el asesor principal del ministro de Finanzas alemán, Jens Suedekum, indicó a "la UE debería limitarse a esperar y ver qué pasa", pues "es bien sabido que Trump se apresura a suspender o retirar sus grandilocuentes amenazas arancelarias".
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