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La resistencia de Cuba al bloqueo "gana el respeto de la comunidad internacional", indica el canciller chino
La resistencia de Cuba al bloqueo "gana el respeto de la comunidad internacional", indica el canciller chino
Sputnik Mundo
La firme oposición del pueblo cubano al bloqueo externo y a la injerencia extranjera merece reconocimiento, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de China... 28.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-28T13:05+0000
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El diplomático chino subrayó que Pekín "seguirá defendiendo la justicia en relación con Cuba, apoyando la causa legítima del pueblo cubano y contribuyendo al desarrollo económico y al bienestar del país".En la víspera, el ministro de Asuntos Exteriores chino se reunió en Nueva York con su par de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.El 20 de mayo, Estados Unidos presentó acusaciones contra el exlíder cubano Raúl Castro y otras personas por una supuesta conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró que las acusaciones contra Castro carecen de fundamento jurídico y buscan justificar una agresión militar contra la isla caribeña.En los últimos meses, Washington ha intensificado la presión política y económica sobre Cuba. En particular, en enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministren petróleo a Cuba, además de declarar el estado de emergencia por una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. Esta medida agravó la escasez de combustible en el país y afectó la generación eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación.
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La resistencia de Cuba al bloqueo "gana el respeto de la comunidad internacional", indica el canciller chino
La firme oposición del pueblo cubano al bloqueo externo y a la injerencia extranjera merece reconocimiento, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi. Asimismo, aseguró que Pekín seguirá apoyando a la isla.
"El pueblo cubano, unido y defendiendo con determinación sus derechos, ha demostrado una voluntad firme de resistir el bloqueo y la injerencia externa, ganándose el respeto de la comunidad internacional", cita el sitio oficial de la Cancillería china las palabras de Wang Yi.
El diplomático chino subrayó que Pekín "seguirá defendiendo la justicia en relación con Cuba, apoyando la causa legítima del pueblo cubano y contribuyendo al desarrollo económico y al bienestar del país".
En la víspera, el ministro de Asuntos Exteriores chino se reunió en Nueva York con su par de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.
El 20 de mayo, Estados Unidos presentó acusaciones contra el exlíder cubano Raúl Castro
y otras personas por una supuesta conspiración
para asesinar a ciudadanos estadounidenses. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declaró que las acusaciones contra Castro carecen de fundamento jurídico y buscan justificar una agresión militar
contra la isla caribeña.
En los últimos meses, Washington ha intensificado la presión política y económica
sobre Cuba. En particular, en enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva
que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministren petróleo a Cuba, además de declarar el estado de emergencia por una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. Esta medida agravó la escasez de combustible
en el país y afectó la generación eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación.
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