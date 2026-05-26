"Los territorios de Oriente Medio ya no serán escudos para EEUU", dice líder supremo de Irán

Entre otras cosas, el líder supremo iraní invitó "sinceramente a todos los países y Gobiernos islámicos a la amistad y a la cooperación en pro del bien" del mundo islámico. Además, aseguró que "el tiempo no volverá atrás, y los pueblos y territorios de la región ya no serán escudo para las bases de EEUU", en referencia a la agresión estadounidense-israelí que comenzó en febrero."EEUU ya no contará en la región con ningún lugar seguro para sus agresiones ni para el establecimiento de bases militares, y se irá alejando día a día de la posición que antes tenía", añadió.
Además, aseguró que "el tiempo no volverá atrás, y los pueblos y territorios de la región ya no serán escudo para las bases de EEUU", en referencia a la agresión estadounidense-israelí que comenzó en febrero.
"EEUU ya no contará en la región con ningún lugar seguro para sus agresiones ni para el establecimiento de bases militares, y se irá alejando día a día de la posición que antes tenía", añadió.
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