https://noticiaslatam.lat/20260526/los-territorios-de-oriente-medio-ya-no-seran-escudos-para-eeuu-dice-lider-supremo-de-iran-1173612664.html

"Los territorios de Oriente Medio ya no serán escudos para EEUU", dice líder supremo de Irán

"Los territorios de Oriente Medio ya no serán escudos para EEUU", dice líder supremo de Irán

Sputnik Mundo

El ayatolá Mojtabá Jameneí publicó un mensaje con motivo del inicio del hach, la peregrinación anual de los musulmanes a la ciudad sagrada de La Meca, en... 26.05.2026, Sputnik Mundo

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Entre otras cosas, el líder supremo iraní invitó "sinceramente a todos los países y Gobiernos islámicos a la amistad y a la cooperación en pro del bien" del mundo islámico. Además, aseguró que "el tiempo no volverá atrás, y los pueblos y territorios de la región ya no serán escudo para las bases de EEUU", en referencia a la agresión estadounidense-israelí que comenzó en febrero."EEUU ya no contará en la región con ningún lugar seguro para sus agresiones ni para el establecimiento de bases militares, y se irá alejando día a día de la posición que antes tenía", añadió.

https://noticiaslatam.lat/20260526/iran-acusa-a-eeuu-de-invadir-su-espacio-aereo-y-se-reserva-el-derecho-a-responder-1173607130.html

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