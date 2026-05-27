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El Parlamento escocés apoya la convocatoria de un referendo de independencia

El Parlamento escocés apoya la convocatoria de un referendo de independencia

Sputnik Mundo

El Parlamento de Escocia ha respaldado la propuesta de celebrar un referendo sobre la independencia del Reino Unido, según comunicó el Gobierno escocés. El... 27.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-27T14:44+0000

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Según los registros oficiales del Parlamento escocés, 72 diputados votaron a favor de la moción (57 de ellos del Partido Nacional Escocés), 55 votaron en contra y dos se abstuvieron.El Ministro principal de Escocia, John Swinney, ha exigido al Gobierno del Reino Unido la emisión de una orden al amparo del artículo 30 de la Ley de Escocia de 1998, mediante la cual se transferirían al Parlamento escocés las facultades necesarias para organizar el referendo de independencia.El 27 de abril, John Swinney, líder del Partido Nacional Escocés y destacado defensor de la independencia, anunció que propondría a los diputados votar sobre un nuevo referendo de independencia tras las elecciones locales. El 19 de mayo fue reelegido en el cargo el ministro principal tras la victoria de su formación.En octubre de 2025, Escocia reclamó al Gobierno británico una compensación de aproximadamente 26 millones de libras esterlinas —unos 35 millones de dólares— por los gastos de seguridad durante las visitas del presidente Donald Trump y el vicepresidente J. D. Vance. La ministra de Finanzas, Shona Robison, calificó dichas visitas como una "carga operativa y financiera sustancial" para los servicios estatales, especialmente para la Policía de Escocia.El Gobierno británico rechazó el reclamo, indicando que las visitas tuvieron carácter privado y no constituyeron actos oficiales del Gobierno del Reino Unido.El 18 de septiembre de 2014 se realizó el último referendo sobre la independencia escocesa. Los ciudadanos acudieron a las urnas para responder a una única cuestión: "¿Debe Escocia convertirse en un país independiente?". Los resultados mostraron que el 55,3 % votó en contra de la independencia, mientras que el 44,7 % apoyó la separación del Reino Unido.

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