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Rusia denuncia que Ucrania desarrolla armas biológicas con la financiación de EEUU
Rusia denuncia que Ucrania desarrolla armas biológicas con la financiación de EEUU
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El Comité de Investigación de Rusia señala disponer de información sobre el desarrollo de armas biológicas de destrucción masiva que involucra la participación... 27.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-27T09:50+0000
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"En el marco de la investigación penal iniciada en 2022 en virtud del artículo 355 del Código Penal de Rusia [desarrollo, producción y acumulación de armas de destrucción masiva], obtuvimos datos sobre la financiación por parte del Departamento de Defensa de EEUU, con la participación de empleados del Ministerio de Salud de Ucrania, en el desarrollo de armas biológicas de destrucción masiva", indicó.Petrenko precisó que se trata del uso con fines militares de agentes patógenos como la peste, el ántrax, la brucelosis y la tularemia, considerados posibles agentes biológicos de combate.Anteriormente, desde la Cancillería rusa revelaron que Washington y Kiev llevan a cabo un programa militar-biológico en Ucrania y las actividades relacionadas con el desarrollo de componentes de armas biológicas, que se realiza en las inmediaciones de las fronteras rusas.El Comité revela la cifra de mercenarios extranjeros procesados en Ucrania Más de 1.000 mercenarios han sido imputados, de los cuales a 955 se les ordenó la búsqueda internacional, informó Petrenko. ¿A cuánto ascienden los daños causados por las FFAA de Ucrania en las zonas fronterizas de Rusia? Los daños provocados por Kiev en los territorios fronterizos de Rusia superan los 1,9 millones de dólares, reveló la vocera. Mientras tanto, "el monto de los daños materiales causados por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de las nuevas entidades constituyentes de Rusia asciende actualmente a más de 7,87 millones de dólares", añadió.
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Rusia denuncia que Ucrania desarrolla armas biológicas con la financiación de EEUU
09:50 GMT 27.05.2026 (actualizado: 10:27 GMT 27.05.2026)
El Comité de Investigación de Rusia señala disponer de información sobre el desarrollo de armas biológicas de destrucción masiva que involucra la participación del Ministerio de Salud de Ucrania y la financiación de Estados Unidos, declaró la portavoz oficial del organismo, Svetlana Petrenko.
"En el marco de la investigación penal iniciada en 2022 en virtud del artículo 355 del Código Penal de Rusia [desarrollo, producción y acumulación de armas de destrucción masiva], obtuvimos datos sobre la financiación por parte del Departamento de Defensa de EEUU, con la participación de empleados del Ministerio de Salud de Ucrania, en el desarrollo de armas biológicas de destrucción masiva", indicó.
Petrenko precisó que se trata del uso con fines militares de agentes patógenos como la peste, el ántrax, la brucelosis y la tularemia, considerados posibles agentes biológicos de combate.
Anteriormente, desde la Cancillería rusa revelaron que Washington y Kiev llevan a cabo un programa militar-biológico
en Ucrania y las actividades relacionadas con el desarrollo de componentes de armas biológicas
, que se realiza en las inmediaciones de las fronteras rusas.
El Comité revela la cifra de mercenarios extranjeros procesados en Ucrania
Más de 1.000 mercenarios han sido imputados, de los cuales a 955 se les ordenó la búsqueda internacional, informó Petrenko.
"Sobre la base de las pruebas recopiladas, los investigadores del organismo emitieron órdenes de imputación contra 1.086 mercenarios, 955 fueron declarados en búsqueda internacional. En los procesos penales ya concluidos, 221 mercenarios extranjeros han sido condenados", señaló.
¿A cuánto ascienden los daños causados por las FFAA de Ucrania en las zonas fronterizas de Rusia?
Los daños provocados por Kiev en los territorios fronterizos de Rusia superan los 1,9 millones de dólares, reveló la vocera.
Mientras tanto, "el monto de los daños materiales causados por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de las nuevas entidades constituyentes de Rusia asciende actualmente a más de 7,87 millones de dólares", añadió.
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