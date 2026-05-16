Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260516/dos-de-10-reportan-la-entrega-a-autoridades-de-eeuu-del-exsecretario-de-finanzas-de-sinaloa-1173477557.html
¿Dos de 10?: reportan la entrega a autoridades de EEUU del exsecretario de Finanzas de Sinaloa
¿Dos de 10?: reportan la entrega a autoridades de EEUU del exsecretario de Finanzas de Sinaloa
Sputnik Mundo
Enrique Alfonso Díaz Vega, quien fue secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa entre noviembre de 2021 y septiembre de 2024, se entregó por su cuenta... 16.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-16T00:22+0000
2026-05-16T00:22+0000
internacional
rubén rocha moya
sinaloa
eeuu
sociedad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/10/1173477646_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_4d114809a5aee67ac8c3cff83f9eaebe.jpg
Según el reporte, el exfuncionario habría sido detenido en Europa, en donde acordó con las autoridades estadounidenses entregarse para ser procesado por los cargos que se le imputan.Dichos informes coinciden con la aprehensión de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa. Díaz Vega figura en una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que también incluye al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros nueve exfuncionarios y funcionarios que son señalados por presunta conspiración para el contrabando de drogas y armas.
https://noticiaslatam.lat/20260512/sinaloa-un-epicentro-del-narcotrafico-en-mexico-y-una-grieta-con-eeuu-1173422782.html
sinaloa
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/10/1173477646_7:0:1428:1066_1920x0_80_0_0_95e1e77b25326da233cf659746136209.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rubén rocha moya, sinaloa, eeuu, sociedad
rubén rocha moya, sinaloa, eeuu, sociedad

¿Dos de 10?: reportan la entrega a autoridades de EEUU del exsecretario de Finanzas de Sinaloa

00:22 GMT 16.05.2026
© Foto : Portal web del Gobierno de SinaloaEnrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa - Sputnik Mundo, 1920, 16.05.2026
© Foto : Portal web del Gobierno de Sinaloa
Síguenos en
Enrique Alfonso Díaz Vega, quien fue secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa entre noviembre de 2021 y septiembre de 2024, se entregó por su cuenta a las autoridades estadounidenses, de acuerdo con el periodista Eduardo Zerón García.
Según el reporte, el exfuncionario habría sido detenido en Europa, en donde acordó con las autoridades estadounidenses entregarse para ser procesado por los cargos que se le imputan.
Dichos informes coinciden con la aprehensión de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa.
Sinaloa - Sputnik Mundo, 1920, 12.05.2026
América Latina
Sinaloa, un epicentro del narcotráfico en México y una grieta con EEUU
12 de mayo, 19:30 GMT
Díaz Vega figura en una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que también incluye al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros nueve exfuncionarios y funcionarios que son señalados por presunta conspiración para el contrabando de drogas y armas.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала