¿Dos de 10?: reportan la entrega a autoridades de EEUU del exsecretario de Finanzas de Sinaloa

Según el reporte, el exfuncionario habría sido detenido en Europa, en donde acordó con las autoridades estadounidenses entregarse para ser procesado por los cargos que se le imputan.Dichos informes coinciden con la aprehensión de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa. Díaz Vega figura en una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que también incluye al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros nueve exfuncionarios y funcionarios que son señalados por presunta conspiración para el contrabando de drogas y armas.
Enrique Alfonso Díaz Vega, quien fue secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa entre noviembre de 2021 y septiembre de 2024, se entregó por su cuenta a las autoridades estadounidenses, de acuerdo con el periodista Eduardo Zerón García.
Según el reporte, el exfuncionario habría sido detenido en Europa, en donde acordó con las autoridades estadounidenses entregarse para ser procesado por los cargos que se le imputan.
Dichos informes coinciden con la aprehensión de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa.
Díaz Vega figura en una acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que también incluye al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros nueve exfuncionarios y funcionarios que son señalados por presunta conspiración para el contrabando de drogas y armas.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).