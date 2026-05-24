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Rocha Moya confirma asistencia a cita de la Fiscalía mexicana: "No tengo nada que temer"
Rocha Moya confirma asistencia a cita de la Fiscalía mexicana: "No tengo nada que temer"
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El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró en un mensaje en sus redes sociales que se presentará ante el Ministerio Público con la... 24.05.2026, Sputnik Mundo
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El requerimiento de la autoridad judicial se da en el marco de una investigación penal abierta en México, motivada por los cargos presentados por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos, que vincularon en semanas recientes a diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses con organizaciones delictivas como "Los Chapitos". Según informó la FGR mediante un comunicado, el propósito de estas comparecencias es recabar entrevistas ministeriales para avanzar con "seriedad y exhaustividad" en el esclarecimiento de los hechos, sin que hasta el momento se hayan precisado fechas específicas para las declaraciones.El fiscal federal del distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, y el jefe de la agencia estadounidense para el Control de Drogas de EEUU (DEA), Terrance Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra Rocha Moya.Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para facilitar así el ingreso de drogas a EEUU de la facción en el Cártel de Sinaloa de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán —que purga prisión perpetua en EEUU—, apodada Los Chapitos.El día de las elecciones a gobernador y legislativas —el 6 de junio de 2021— y antes de esa fecha, sicarios de la organización criminal presuntamente robaron papeletas y urnas electorales, secuestraron a los oponentes del gobernante Morena y "los intimidaron para que se retiraran de la contienda".El Gobierno de México exige a Washington pruebas contundentes que justifiquen los pedidos de extradición contra los 10 acusados, entre quienes están el senador oficialista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez, exjefes policiales y fiscales.
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Rocha Moya confirma asistencia a cita de la Fiscalía mexicana: "No tengo nada que temer"

04:02 GMT 24.05.2026
© Foto : X - @rochamoya_Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
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El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró en un mensaje en sus redes sociales que se presentará ante el Ministerio Público con la "frente en alto", afirmando que es un hombre probo y que no tiene "nada que temer" respecto a las indagatorias en curso.
El requerimiento de la autoridad judicial se da en el marco de una investigación penal abierta en México, motivada por los cargos presentados por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York de Estados Unidos, que vincularon en semanas recientes a diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses con organizaciones delictivas como "Los Chapitos".
Según informó la FGR mediante un comunicado, el propósito de estas comparecencias es recabar entrevistas ministeriales para avanzar con "seriedad y exhaustividad" en el esclarecimiento de los hechos, sin que hasta el momento se hayan precisado fechas específicas para las declaraciones.
Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense - Sputnik Mundo, 1920, 20.05.2026
América Latina
"Desde Hizbulá hasta el cártel de Sinaloa": EEUU pide ayuda a sus socios para enfrentar a supuestos terroristas
20 de mayo, 01:15 GMT
El fiscal federal del distrito sur de Nueva York, Jay Clayton, y el jefe de la agencia estadounidense para el Control de Drogas de EEUU (DEA), Terrance Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra Rocha Moya.
Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para facilitar así el ingreso de drogas a EEUU de la facción en el Cártel de Sinaloa de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán —que purga prisión perpetua en EEUU—, apodada Los Chapitos.

"Los líderes de 'Los Chapitos' ordenaron a los miembros (del cártel) y a los ciudadanos de Sinaloa que votaran por Rocha Moya", según extractos publicados por la Justicia estadounidense.

El día de las elecciones a gobernador y legislativas —el 6 de junio de 2021— y antes de esa fecha, sicarios de la organización criminal presuntamente robaron papeletas y urnas electorales, secuestraron a los oponentes del gobernante Morena y "los intimidaron para que se retiraran de la contienda".
El Gobierno de México exige a Washington pruebas contundentes que justifiquen los pedidos de extradición contra los 10 acusados, entre quienes están el senador oficialista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, capital de Sinaloa, Juan de Dios Gámez, exjefes policiales y fiscales.
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