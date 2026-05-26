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Rusia toma el control de 2 localidades y abate hasta 1.075 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia toma el control de 2 localidades y abate hasta 1.075 soldados ucranianos en una jornada de combates
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Las FFAA de Rusia tomaron bajo control las localidades de Zaplesie y Riásnoye, en la región de Sumi, en una jornada de la operación militar especial, comunican... 26.05.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 310 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 85 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.El Ejército ruso alcanzó un vehículo blindado de transporte de tropas М113, 2 vehículos blindados HMMWV y 2 Stryker, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa interceptó 3 misiles SCALP, 10 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 255 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia toma el control de 2 localidades y abate hasta 1.075 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia tomaron bajo control las localidades de Zaplesie y Riásnoye, en la región de Sumi, en una jornada de la operación militar especial, comunican desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.075 soldados en las últimas 24 horas de combates.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 310 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 190 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 85 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra instalaciones de ensamblaje, almacenamiento, lanzamiento y control de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 150 zonas", señalan desde el organismo castrense.
El Ejército ruso alcanzó un vehículo blindado de transporte de tropas М113, 2 vehículos blindados HMMWV y 2 Stryker, todos ellos de fabricación estadounidense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 3 misiles SCALP, 10 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 255 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 152.496 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.501 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.726 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.094 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 62.596 vehículos militares especiales.
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