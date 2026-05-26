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Rusia toma el control de 2 localidades y abate hasta 1.075 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia toma el control de 2 localidades y abate hasta 1.075 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia tomaron bajo control las localidades de Zaplesie y Riásnoye, en la región de Sumi, en una jornada de la operación militar especial, comunican... 26.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-26T14:12+0000

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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 310 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 190 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 85 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 55 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.El Ejército ruso alcanzó un vehículo blindado de transporte de tropas М113, 2 vehículos blindados HMMWV y 2 Stryker, todos ellos de fabricación estadounidense.La defensa antiaérea rusa interceptó 3 misiles SCALP, 10 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 255 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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