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Las gimnastas rusas casi no llegan al Campeonato de Europa a causa de las barreras burocráticas

Las gimnastas rusas casi no llegan al Campeonato de Europa a causa de las barreras burocráticas

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La inexplicable negativa de las autoridades aeronáuticas búlgaras a autorizar un vuelo chárter con los deportistas rusos estuvo a punto de provocar que la... 26.05.2026, Sputnik Mundo

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El 26 de mayo, la selección rusa de gimnasia rítmica, a pesar de los problemas surgidos con su vuelo desde Estambul, llegó finalmente a Varna (Bulgaria), donde se celebrará del 27 al 31 de mayo el Campeonato de Europa de 2026. Tras su llegada, el equipo comenzó a probar la plataforma en la que tendrán lugar las próximas competiciones.Sin embargo, la llegada de la selección rusa al Campeonato de Europa se vio considerablemente complicada por el hecho de que las autoridades aeronáuticas búlgaras, bajo un pretexto infundado, denegaron la autorización para el vuelo chárter de la compañía aérea turca, con el que la Federación Rusa de Gimnasia tenía previsto trasladar a deportistas a Varna, dada la falta de billetes disponibles en los vuelos regulares desde Estambul.Dado el poco tiempo que quedaba para el inicio del campeonato, la dirección de la Federación Rusa de Gimnasia recurrió a otra compañía aérea turca —Turkish Airlines— que, en un plazo muy breve, sustituyó la aeronave del vuelo regular Estambul-Varna por otra de mayor capacidad. Esto permitió que toda la delegación rusa llegara a tiempo al lugar de celebración del Campeonato de Europa, por lo que la Federación Rusa de Gimnasia expresa su más sincero agradecimiento a la aerolínea Turkish Airlines.También resulta desconcertante que a varios representantes de los medios de comunicación rusos se les haya denegado la concesión de visados para cubrir el Campeonato de Europa en Bulgaria alegando una "amenaza para la seguridad".El Campeonato de Europa será la primera gran competición internacional para las gimnastas rusas tras el levantamiento de las restricciones. Tras la celebración del torneo continental, se repartirán las plazas para el Campeonato del Mundo.

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