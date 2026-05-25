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Trump exige que el "polvo nuclear" de Irán sea entregado a EEUU o destruido
Trump exige que el "polvo nuclear" de Irán sea entregado a EEUU o destruido
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El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el uranio enriquecido de Irán debe ser transferido de inmediato a EEUU para su posterior destrucción, o... 25.05.2026, Sputnik Mundo
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La publicación del mandatario estadounidense ocurre días después de anunciar que se ha negociado "en gran medida" un acuerdo de paz con Irán, del cual solo quedaban pendientes "los aspectos y detalles finales".El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán, alegando las amenazas que supuestamente implica el programa nuclear iraní. El país persa respondió con andanadas de misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo Oriente Medio.Tras casi 40 días de conflicto, el 7 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz.No obstante, el día 13 de abril, sin que se anunciara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes a ambos lados del estrecho de Ormuz.Posteriormente, el 21 de abril, EEUU prorrogó la tregua hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones". No obstante, Trump reconoció que el alto el fuego sigue siendo "increíblemente frágil".
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Trump exige que el "polvo nuclear" de Irán sea entregado a EEUU o destruido

22:49 GMT 25.05.2026
© AP Photo / Allison RobbertEl presidente de EEUU, Donald Trump
El presidente de EEUU, Donald Trump - Sputnik Mundo, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Allison Robbert
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El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el uranio enriquecido de Irán debe ser transferido de inmediato a EEUU para su posterior destrucción, o bien, destruido "in situ" o en otro lugar aceptable en coordinación con Teherán.
"El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para ser repatriado y destruido, o bien... destruido en el lugar", escribió el presidente estadounidense Donald Trump en Truth Social.
La publicación del mandatario estadounidense ocurre días después de anunciar que se ha negociado "en gran medida" un acuerdo de paz con Irán, del cual solo quedaban pendientes "los aspectos y detalles finales".
El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán, alegando las amenazas que supuestamente implica el programa nuclear iraní. El país persa respondió con andanadas de misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo Oriente Medio.
Tras casi 40 días de conflicto, el 7 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz.
Buque de carga volcado junto a un muelle en el puerto sur de Bandar Abbás, Irán. - Sputnik Mundo, 1920, 25.05.2026
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Reportan explosiones en una de las principales ciudades portuarias de Irán
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No obstante, el día 13 de abril, sin que se anunciara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes a ambos lados del estrecho de Ormuz.
Posteriormente, el 21 de abril, EEUU prorrogó la tregua hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones". No obstante, Trump reconoció que el alto el fuego sigue siendo "increíblemente frágil".
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