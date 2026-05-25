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Trump exige que el "polvo nuclear" de Irán sea entregado a EEUU o destruido

Trump exige que el "polvo nuclear" de Irán sea entregado a EEUU o destruido

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el uranio enriquecido de Irán debe ser transferido de inmediato a EEUU para su posterior destrucción, o... 25.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-25T22:49+0000

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La publicación del mandatario estadounidense ocurre días después de anunciar que se ha negociado "en gran medida" un acuerdo de paz con Irán, del cual solo quedaban pendientes "los aspectos y detalles finales".El pasado 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron ataques coordinados contra Irán, alegando las amenazas que supuestamente implica el programa nuclear iraní. El país persa respondió con andanadas de misiles y drones contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo Oriente Medio.Tras casi 40 días de conflicto, el 7 de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán para facilitar las negociaciones de paz.No obstante, el día 13 de abril, sin que se anunciara formalmente la reanudación de las hostilidades, la Armada estadounidense inició un bloqueo del tráfico marítimo hacia y desde puertos iraníes a ambos lados del estrecho de Ormuz.Posteriormente, el 21 de abril, EEUU prorrogó la tregua hasta que Irán "presente sus propuestas de paz y concluyan las negociaciones". No obstante, Trump reconoció que el alto el fuego sigue siendo "increíblemente frágil".

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