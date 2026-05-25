Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260525/reportan-explosiones-en-una-de-las-principales-ciudades-portuarias-de-iran-1173602514.html
Reportan explosiones en una de las principales ciudades portuarias de Irán
Reportan explosiones en una de las principales ciudades portuarias de Irán
Sputnik Mundo
Las presuntas detonaciones fueron escuchadas por habitantes de Bandar Abbás, ciudad portuaria iraní al sur del país persa, esto de acuerdo con reportes de la... 25.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-25T22:37+0000
2026-05-25T22:37+0000
internacional
irán
golfo pérsico
sociedad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/19/1173602357_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_aae833bee1ca6769970efe4bc5cf3815.jpg
De acuerdo con el medio, aún se desconoce el origen de los estallidos o el lugar exacto en donde habrían sido detectados. Además, se reporta que en el golfo Pérsico, cerca de Sirik y Jask, también se escucharon sonidos similares.Las autoridades informaron que ya se está investigando el origen y las circunstancias de la explosión.
https://noticiaslatam.lat/20260525/iran-niega-estar-cerca-de-firmar-un-acuerdo-con-eeuu-1173595165.html
irán
golfo pérsico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/19/1173602357_48:0:957:682_1920x0_80_0_0_899c45628068dad684207f97191dc50b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
irán, golfo pérsico, sociedad
irán, golfo pérsico, sociedad

Reportan explosiones en una de las principales ciudades portuarias de Irán

22:37 GMT 25.05.2026
© AP Photo / Mohammad Mehdi GhadimiBuque de carga volcado junto a un muelle en el puerto sur de Bandar Abbás, Irán.
Buque de carga volcado junto a un muelle en el puerto sur de Bandar Abbás, Irán. - Sputnik Mundo, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Mohammad Mehdi Ghadimi
Síguenos en
Las presuntas detonaciones fueron escuchadas por habitantes de Bandar Abbás, ciudad portuaria iraní al sur del país persa, esto de acuerdo con reportes de la agencia Fars.
De acuerdo con el medio, aún se desconoce el origen de los estallidos o el lugar exacto en donde habrían sido detectados. Además, se reporta que en el golfo Pérsico, cerca de Sirik y Jask, también se escucharon sonidos similares.
Negociaciones entre Irán y EEUU (referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 25.05.2026
Defensa
Irán niega estar cerca de firmar un acuerdo con EEUU
13:40 GMT
Las autoridades informaron que ya se está investigando el origen y las circunstancias de la explosión.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала