https://noticiaslatam.lat/20260525/reportan-explosiones-en-una-de-las-principales-ciudades-portuarias-de-iran-1173602514.html

Reportan explosiones en una de las principales ciudades portuarias de Irán

Reportan explosiones en una de las principales ciudades portuarias de Irán

Sputnik Mundo

Las presuntas detonaciones fueron escuchadas por habitantes de Bandar Abbás, ciudad portuaria iraní al sur del país persa, esto de acuerdo con reportes de la... 25.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-25T22:37+0000

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De acuerdo con el medio, aún se desconoce el origen de los estallidos o el lugar exacto en donde habrían sido detectados. Además, se reporta que en el golfo Pérsico, cerca de Sirik y Jask, también se escucharon sonidos similares.Las autoridades informaron que ya se está investigando el origen y las circunstancias de la explosión.

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