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Rusia libera una localidad y derriba 417 drones en una jornada de combates

Rusia libera una localidad y derriba 417 drones en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Dobropásovo, en la región de Dnepropetrovsk, en una jornada de la operación militar especial, comunican desde el... 25.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-25T14:24+0000

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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 290 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 180 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 170 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 275 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 170 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 4 bombas con kits de guiado y planeo, 17 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 417 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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