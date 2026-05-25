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"Starobelsk colmó la paciencia": Rusia anticipa ataques sistemáticos contra los centros de toma de decisiones en Kiev

"Starobelsk colmó la paciencia": Rusia anticipa ataques sistemáticos contra los centros de toma de decisiones en Kiev

Sputnik Mundo

Luego de que Ucrania bombardeara la residencia estudiantil en Starobelsk, los ataques de las FFAA rusas se dirigirán contra los centros de diseño, ensamblaje... 25.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-25T13:46+0000

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Sputnik publica la declaración completa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia al respecto:"El sangriento ataque de drones perpetrado por las FFAA de Ucrania en la madrugada del 22 de mayo, contra el edificio de clases y la residencia estudiantil del Colegio Pedagógico de Starobelsk, en la república popular de Lugansk, fue una prueba más de la naturaleza nazi y terrorista del régimen de Kiev, que ataca deliberadamente a la población civil y no se detiene ante el asesinato a sangre fría de niños.La junta de Zelenski y sus patrocinadores occidentales, que suministran a las FFAA de Ucrania las armas con las que cometen crímenes contra nuestro pueblo, han demostrado ante el mundo entero su flagrante desprecio por las normas del derecho internacional humanitario.Es evidente que se están violando directamente los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, que regulan la protección de la población civil durante los conflictos, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y otros importantes instrumentos internacionales.Todo esto colmó la paciencia. En las circunstancias actuales, las FFAA de Rusia dan inicio a una serie de ataques sistemáticos contra las empresas del complejo militar-industrial ucraniano en Kiev, incluyendo instalaciones concretas de diseño, ensamblaje, programación y preparación para el uso de drones utilizados por el régimen de Kiev con la colaboración de especialistas de la OTAN, responsables del suministro de componentes, la provisión de datos de inteligencia y la guía de objetivos.Los ataques se dirigirán tanto contra los centros de toma de decisiones como contra los puestos de mando.Dado que las instalaciones mencionadas se encuentran repartidas por todo Kiev, advertimos a los ciudadanos extranjeros —incluido el personal de las misiones diplomáticas y las representaciones de organizaciones internacionales— de la necesidad de abandonar la ciudad lo antes posible, y a los residentes de la capital ucraniana de que no se acerquen a las instalaciones de infraestructura militar y administrativa del régimen de Zelenski".

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