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La Batalla de Pichincha inauguró "las primeras experiencias republicanas" en Ecuador, dice experta

La Batalla de Pichincha inauguró "las primeras experiencias republicanas" en Ecuador, dice experta

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Cada 24 de mayo, las faldas del volcán Pichincha se convierten en el escenario de la memoria nacional en Ecuador. La historiografía contemporánea invita a... 25.05.2026, Sputnik Mundo

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La Batalla de Pichincha, que selló la independencia de Ecuador, no fue solo un choque militar, sino el punto de partida de un "laboratorio republicano" donde se forjaron los cimientos de una comunidad política democrática marcada por la diversidad, las tensiones de clase y la búsqueda de una soberanía que aún sigue en disputa.Para la doctora Viviana Velazco Herrera, historiadora y profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Ecuador, esta fecha no debe entenderse como un evento aislado en el calendario cívico, sino como un eje fundamental que conecta el pasado monárquico con la aspiración republicana."La construcción de la memoria y de la conmemoración de momentos fundacionales como este es muy importante. El 24 de mayo de 1822 implica un punto de partida y un punto de llegada. Implica un punto de llegada después de un proceso importante de tensiones, de batallas, en el proceso de transición de la monarquía a la república, donde el proceso de construcción de la república fue un momento icónico. Y el punto de partida inaugura las primeras experiencias republicanas con lo que eso implica, con todo el laboratorio democrático que propuso, con además las dificultades, la conflictividad, no solamente en la guerra", analiza Velazco para Sputnik.La experta enfatiza que el reto de aquel 1822 fue titánico, pues se trataba de edificar bases democráticas en un territorio sin precedentes institucionales. "Hay que pensar que el 24 de mayo del siglo XIX inaugura una etapa en donde se tiene que construir esas bases de una comunidad política democrática y republicana, que no fue sencillo," dice.Un laboratorio de integración regionalUna de las críticas más relevantes que aporta la historiografía actual es la superación de la "mirada nacionalista". Durante mucho tiempo, el relato oficial ha intentado ver solo a "ecuatorianos" participando en un proceso que, en esencia, era transnacional.Para Velazco es importante que los ecuatorianos recuerden que estos territorios eran parte jurisdiccional de virreinatos que correspondían a lo que ahora son distintas naciones y algo que es muy importante es que las batallas de independencia, sobre todo la del 24 de mayo de 1822, corresponden a "un laboratorio muy interesante para la guerra", que es la formación de un ejército regional."De pronto nuestra mirada nacionalista hace pensar que queremos ver la participación de los ecuatorianos, las ecuatorianas en este proceso, cuando todavía esas nacionalidades no existían," añade la experta.La participación pluralLa historia escrita por las élites fundacionales ha relegado históricamente a otros actores fundamentales. Velazco Herrera sostiene que la transición republicana fue un cambio radical, involucrando a los estamentos más diversos, desde campesinos hasta población esclavizada, que veía en la causa libertaria un camino hacia su propia libertad.La batalla fue, efectivamente, una forja de nuevas libertades. Para la analista, este momento rompe esa posibilidad y, de hecho, estos ejércitos que participan en la Batalla de Pichincha y en otras se componían de, por ejemplo, campesinos, pardos de la Capitanía de Venezuela, mestizos y mulatos, por mencionar algunos.La experta destaca que algo muy interesante es la incorporación de personas esclavizadas en el ejército que, por esa participación, ganaban su libertad. El rol de las mujeres también es rescatado de las sombras del pasado, destacando figuras como Manuela Sáenz, quien desafió los roles de género impuestos."Tenemos también la participación de mujeres que tomaron acciones que podían haber sido, o que son pensadas solamente para los varones, como por ejemplo Manuela Saenz, que tiene una participación clarísima, además está en las guerras, montando a caballo, y yo creo que Manuela Sainz es un ejemplo de mujeres que tenían poder, que tenían dinero, pero que también enfrentaron lo que implica la incertidumbre de este momento, y que tomaron una posición activa en el apoyo de la causa republicana, o sea que desde su espacio de privilegio escogieron apoyar la causa republicana," describe.Hacia una conmemoración críticaA 204 años de distancia, la doctora Herrera sugiere que la Batalla de Pichincha permite reflexionar sobre la agenda de igualdad que, en aquel entonces, fue el motor ideológico de los nuevos estados. Aunque el proceso estuvo marcado por la dependencia económica de las potencias de la época —un fenómeno paralelo a la revolución industrial—, los ideales de libertad siguen vigentes.Hoy, en un escenario regional lleno de tensiones, como por ejemplo la situación entre Ecuador y Colombia, mirar hacia atrás para entender aquel esfuerzo bolivariano de unidad y equidad parece más necesario que nunca."Es importante analizar y pensar de cómo fue posible una transformación republicana que tuvo además unos ideales de alianzas regionales, de una agenda de igualdad y de libertad", reflexiona Velazco.Al conmemorar un aniversario más de la independencia, el país no solo celebra una victoria militar, sino que se confronta con la vigencia de su proyecto republicano, invitando a sus ciudadanos a reconocerse en una historia que, en su esencia, fue una apuesta colectiva guiada por su convicción por la libertad y la dignidad humana.

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