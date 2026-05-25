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Julio Velarde y su Banco Central, el pilar que sobrevive a las incontables crisis de Perú

Julio Velarde y su Banco Central, el pilar que sobrevive a las incontables crisis de Perú

Sputnik Mundo

El caos que llevó a Perú a tener ocho presidentes en 10 años no arrastró a la economía, que se mantiene entre las más estables de la región. Expertos... 25.05.2026, Sputnik Mundo

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"Entre 2021 y 2025, la economía peruana se consolidó como una de las más sólidas y resilientes de América Latina, destacando por la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos, el dinamismo de la inversión y la prudencia en el manejo fiscal y monetario", concluía, a comienzos de 2026, un informe del Ministerio de Economía y Finanzas peruano.El informe destaca que Perú logró crecer a un ritmo promedio de 4,5% en términos reales, siendo superado en crecimiento únicamente por Colombia. Además de ver cómo la inversión pública y privada crecieron 10,5% y 8,3% en promedio respectivamente, el país también consiguió reducir su déficit fiscal y mantener "un nivel prudente de endeudamiento", preservando su grado inversor y acumulando Reservas Internacionales Netas (RIN) de 28% del PBI a finales de 2025, una magnitud superior a la de países como Brasil, Colombia, Chile o México.La estabilidad peruana también es elogiada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su último informe proyectó un crecimiento del 2,8% del PBI para 2026 y elogió el papel del Banco Central, que "continuó con la normalización de la política monetaria, manteniendo las expectativas inflacionarias firmemente ancladas y la inflación en torno al punto medio de la banda meta", en referencia al 1,5% interanual con el que el país cerró el 2025.A pesar de que augura que el déficit llegue al 2% y "se mantenga por encima de las metas fiscales a mediano plazo" y que la deuda siga en el entorno del 32% del PBI, el organismo multilateral asegura que el país sudamericano no corre grandes riesgos, ya que "mantiene amplios márgenes de maniobra para hacer frente a posibles choques".Julio Velarde y su equipo, claves detrás de la estabilidadEn diálogo con Sputnik, el economista peruano Jhon Valdiglesias explicó que, si bien no es el único, el Banco Central peruano aparece como el pilar fundamental de la estabilidad económica, particularmente por su trabajo en la contención de la inflación y la regulación del tipo de cambio, aspectos clave para la fortaleza del sol peruano.Valdiglesias destacó la figura de Julio Velarde, un economista que asumió durante el segundo Gobierno de Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y se mantiene en el cargo desde entonces, atravesando un período que vio pasar a los presidentes Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025), José Jerí (2025-2026) y José María Balcázar (2026).Para el analista, si bien Velarde se lleva todos los elogios, el Banco Central peruano también ha sabido construir "un capital humano importante" a fuerza de captar "egresados de Economía" de las principales universidades peruanas. Así, enfatizó, "no podríamos hablar de Velarde sin su equipo", apuntó.El economista valoró que el sistema político peruano parece haber aprendido que, a pesar de las diferencias políticas entre los partidos, mantener las políticas del Banco Central es crucial para salvaguardar el rumbo macroeconómico.La izquierda peruana promete mantener la estabilidadEso, por ejemplo, quedó de manifiesto en el debate de equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, donde ninguna de las candidaturas ha buscado romper con el camino trazado por el Banco Central.Para Valdiglesias, "es una buena señal" que las candidaturas en pugna por la Presidencia, y particularmente la opción de izquierda liderada por Sánchez y Juntos por el Perú, manifiesten su respaldo a la línea económica y no caigan ante "demandas sociales" que consideran que "el Banco Central gobierna para los ricos y no para los pobres". Según el economista, este pensamiento puede ser erróneo si se tiene en cuenta que "sin estabilidad macroeconómica los más afectados son los más pobres".También consultado por Sputnik, el economista peruano y miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú Jorge Manco Zaconetti aseguró que la candidatura de Sánchez "va a respetar la autonomía del Banco Central para la estabilidad monetaria, que resulta clave en estos momentos de la economía".En ese sentido, aseguró que un eventual Gobierno de Sánchez garantizará la continuidad del actual directorio del Banco Central, independientemente de si Velarde continúa o no en el cargo debido a su edad, a punto de cumplir 74 años en el mes de junio.El experto remarcó además que la autonomía del Banco Central no impide que un próximo gobierno peruano adopte medidas económicas para mejorar la situación de los más vulnerables, tanto con aumentos del salario mínimo como con incrementos en las pensiones para mayores de 65 años en situación de pobreza.De todos modos, aclaró que lo que sí restringe la autonomía del Banco Central es "la maquinita, es decir, que el Banco Central emita dinero para aumentar salarios". Esta situación es la que obliga a la izquierda peruana a, a diferencia de otros países, buscar alternativas para asegurar ingresos suficientes para financiar las medidas de apoyos a los sectores más vulnerables. Así, adelantó, el partido liderado por Sánchez apelaría a impuestos a las "ganancias extraordinarias" de la minería o a limitar exoneraciones otorgadas por el anterior Congreso a grandes emprendimientos industriales.

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