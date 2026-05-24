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Trump está a salvo tras tiroteo en el perímetro de la Casa Blanca | Video

Trump está a salvo tras tiroteo en el perímetro de la Casa Blanca | Video

Sputnik Mundo

Un hombre armado se acercó a la residencia presidencial, disparó tres veces contra el edificio y agentes del Servicio Secreto respondieron al fuego, según... 24.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-24T04:27+0000

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Los disparos fueron capturados por un equipo de la cadena ABC News, que se encontraba realizando una transmisión en vivo afuera de la Casa Blanca. El Servicio Secreto informó por su parte que el autor del tiroteo ocurrido cerca del recinto falleció en un hospital."El Servicio Secreto respondió al fuego, hiriendo al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital local, donde fue declarado muerto. Un transeúnte también resultó herido durante el tiroteo. Ningún agente resultó herido", señala el comunicado.El ente agregó que la investigación continúa. El incidente se da menos de un mes después del tiroteo durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que culminó con Trump evacuado del hotel de Washington en el que se realizaba.

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