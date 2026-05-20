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"Desde Hizbulá hasta el Cártel de Sinaloa": EEUU pide ayuda a sus socios para enfrentar a supuestos terroristas
"Desde Hizbulá hasta el Cártel de Sinaloa": EEUU pide ayuda a sus socios para enfrentar a supuestos terroristas
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El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, solicitó a los "socios del mundo" de Washington unir fuerzas para combatir a los grupos criminales que... 20.05.2026, Sputnik Mundo
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Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, catalogó como organizaciones terroristas a seis agrupaciones del crimen organizado mexicanas, entre ellas, el Cártel de Sinaloa, a cuyas facciones les atribuye el trasiego de fentanilo hacia EEUU.
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"Desde Hizbulá hasta el Cártel de Sinaloa": EEUU pide ayuda a sus socios para enfrentar a supuestos terroristas

01:15 GMT 20.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense
 Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense - Sputnik Mundo, 1920, 20.05.2026
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El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, solicitó a los "socios del mundo" de Washington unir fuerzas para combatir a los grupos criminales que el país norteamericano cataloga como organizaciones terroristas, entre ellos, los relacionados con el narcotráfico.
"Respondan con fuerza a los terroristas que enfrentamos, desde Hizbulá hasta el Cártel de Sinaloa", dijo durante un evento en París, Francia.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, catalogó como organizaciones terroristas a seis agrupaciones del crimen organizado mexicanas, entre ellas, el Cártel de Sinaloa, a cuyas facciones les atribuye el trasiego de fentanilo hacia EEUU.
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