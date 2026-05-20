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"Desde Hizbulá hasta el Cártel de Sinaloa": EEUU pide ayuda a sus socios para enfrentar a supuestos terroristas

"Desde Hizbulá hasta el Cártel de Sinaloa": EEUU pide ayuda a sus socios para enfrentar a supuestos terroristas

Sputnik Mundo

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, solicitó a los "socios del mundo" de Washington unir fuerzas para combatir a los grupos criminales que... 20.05.2026, Sputnik Mundo

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Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, catalogó como organizaciones terroristas a seis agrupaciones del crimen organizado mexicanas, entre ellas, el Cártel de Sinaloa, a cuyas facciones les atribuye el trasiego de fentanilo hacia EEUU.

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