"Desde Hizbulá hasta el Cártel de Sinaloa": EEUU pide ayuda a sus socios para enfrentar a supuestos terroristas

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, catalogó como organizaciones terroristas a seis agrupaciones del crimen organizado mexicanas, entre ellas, el Cártel de Sinaloa, a cuyas facciones les atribuye el trasiego de fentanilo hacia EEUU.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, solicitó a los "socios del mundo" de Washington unir fuerzas para combatir a los grupos criminales que el país norteamericano cataloga como organizaciones terroristas, entre ellos, los relacionados con el narcotráfico.
"Respondan con fuerza a los terroristas que enfrentamos, desde Hizbulá hasta el Cártel de Sinaloa", dijo durante un evento en París, Francia.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, catalogó como organizaciones terroristas a seis agrupaciones del crimen organizado mexicanas, entre ellas, el Cártel de Sinaloa, a cuyas facciones les atribuye el trasiego de fentanilo hacia EEUU.
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