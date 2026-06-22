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Keir Starmer anuncia su dimisión anticipada

Keir Starmer anuncia su dimisión anticipada

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El primer ministro británico, Keir Starmer, decidió abandonar el cargo antes de tiempo, sin esperar a las elecciones generales de 2029. La elección del nuevo... 22.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-22T08:37+0000

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A su vez, dio instrucciones al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista para que elaborara un calendario para las candidaturas a la dirección del partido, que se abriría el 9 de julio y finalizaría antes del receso de verano.Esto significa que se nombrará un nuevo líder antes de que el Parlamento reanude sus sesiones en septiembre. Hasta entonces, afirmó, seguirá siendo primer ministro."Voy a pedir al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista que establezca un calendario en el que el plazo de presentación de candidaturas se abra el 9 de julio y finalice antes de las vacaciones de verano [boreal]. En caso de que haya una contienda, esto garantizará que haya un nuevo líder en el cargo antes de que el Parlamento reanude sus sesiones en septiembre", detalló el primer ministro.Anteriormente, los medios informaron que más de 100 diputados británicos ya habían pedido la dimisión de Keir Starmer.El 19 de junio, la ministra de Transporte del Reino Unido, Heidi Alexander, se convirtió en la primera integrante del Gobierno en instar al primer ministro a abandonar el cargo después de que su rival, Andy Burnham, obtuviera un escaño en el Parlamento con el objetivo de intentar destituirle.Además, a principios de mayo, cerca de 100 diputados laboristas pidieron la dimisión del jefe de Gobierno tras el fracaso del partido en las elecciones locales celebradas en todo el país. En este contexto, el parlamentario laborista Josh Simons anunció que dejaba su escaño por el área de Makerfield, Inglaterra, y cedía su puesto al principal rival de Starmer, Burnham.

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