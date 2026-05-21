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"No cuenta con apoyo dentro de la UE": Fico cuestiona las palabras de Merz sobre una pronta integración de Ucrania en el bloque
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Mientras el canciller alemán, Friedrich Merz, propuso otorgar a Ucrania el estatus de "miembro asociado" de la Unión Europea (UE), el primer ministro eslovaco... 21.05.2026, Sputnik Mundo
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Anteriormente, Merz planteó extender a Ucrania la cláusula de defensa mutua contemplada en el Tratado de la UE, mediante la concesión del estatus de "miembro asociado", informó un periódico local citando una carta enviada por el jefe del Gobierno alemán a las instituciones europeas."No he visto esa propuesta del señor canciller (…) En cuanto a esta iniciativa, creo que actualmente no existe en la Unión Europea el ambiente necesario para adoptar este tipo de medidas respecto a Ucrania. Esa es mi postura. Y respecto a la adhesión de cualquier país —no hablo solo de Ucrania— sigue vigente el requisito de cumplir todas las condiciones", declaró Fico en una rueda de prensa transmitida por el canal eslovaco TA3.De acuerdo con el jefe de Gobierno de Eslovaquia, hay otros países con prioridad para ingresar en la comunidad europea. Fico recordó además que el proceso de adhesión a la UE dura años, ya que el país candidato debe cumplir numerosos requisitos previos.Anteriormente, Volodímir Zelenski pidió al bloque aceptar a Ucrania como miembro en 2027. Sin embargo, dirigentes europeos han señalado en repetidas ocasiones que la legislación ucraniana aún no se ajusta a los estándares europeos y han insistido en que una profunda reforma es una condición indispensable para examinar su adhesión.La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reconoció el 15 de febrero que los Estados miembros de la UE todavía no están preparados para fijar una fecha para el ingreso de Ucrania al bloque.
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"No cuenta con apoyo dentro de la UE": Fico cuestiona las palabras de Merz sobre una pronta integración de Ucrania en el bloque

16:55 GMT 21.05.2026 (actualizado: 17:08 GMT 21.05.2026)
© AP Photo / Petr David Josek, Ebrahim NorooziEl primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz
El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz - Sputnik Mundo, 1920, 21.05.2026
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Mientras el canciller alemán, Friedrich Merz, propuso otorgar a Ucrania el estatus de "miembro asociado" de la Unión Europea (UE), el primer ministro eslovaco, Robert Fico, considera que la idea no recibirá apoyo, ya que Kiev primero debe cumplir las condiciones habituales exigidas para incorporarse al bloque.
Anteriormente, Merz planteó extender a Ucrania la cláusula de defensa mutua contemplada en el Tratado de la UE, mediante la concesión del estatus de "miembro asociado", informó un periódico local citando una carta enviada por el jefe del Gobierno alemán a las instituciones europeas.
"No he visto esa propuesta del señor canciller (…) En cuanto a esta iniciativa, creo que actualmente no existe en la Unión Europea el ambiente necesario para adoptar este tipo de medidas respecto a Ucrania. Esa es mi postura. Y respecto a la adhesión de cualquier país —no hablo solo de Ucrania— sigue vigente el requisito de cumplir todas las condiciones", declaró Fico en una rueda de prensa transmitida por el canal eslovaco TA3.
De acuerdo con el jefe de Gobierno de Eslovaquia, hay otros países con prioridad para ingresar en la comunidad europea.
"Ante todo, Montenegro, Albania y Serbia", enumeró.
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Fico recordó además que el proceso de adhesión a la UE dura años, ya que el país candidato debe cumplir numerosos requisitos previos.

"Creo que esta idea [de otorgar a Ucrania el estatus de 'miembro asociado' de la UE] no cuenta con apoyo dentro de la Unión Europea", concluyó.

Anteriormente, Volodímir Zelenski pidió al bloque aceptar a Ucrania como miembro en 2027. Sin embargo, dirigentes europeos han señalado en repetidas ocasiones que la legislación ucraniana aún no se ajusta a los estándares europeos y han insistido en que una profunda reforma es una condición indispensable para examinar su adhesión.
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reconoció el 15 de febrero que los Estados miembros de la UE todavía no están preparados para fijar una fecha para el ingreso de Ucrania al bloque.
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