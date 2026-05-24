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El acuerdo con Irán "ni siquiera se ha negociado completamente todavía": Trump
El acuerdo con Irán "ni siquiera se ha negociado completamente todavía": Trump
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que un eventual acuerdo entre Washington y Teherán aún no está completamente definido, esto luego de que... 24.05.2026, Sputnik Mundo
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El mandatario estadounidense afirmó que las conversaciones con Irán avanzan de forma "constructiva" y señaló que instruyó a los negociadores a no apresurar un acuerdo, al considerar que el tiempo juega a favor de Washington.El mandatario también pidió no escuchar a los "perdedores que critican algo de lo que no saben nada"."A diferencia de quienes estuvieron antes que yo, que debieron haber resuelto este problema hace muchos años, ¡yo no hago malos acuerdos!", aseguró el líder.En 2015, Irán y seis mediadores internacionales –China, EEUU, Francia, el Reino Unido y Rusia, más Alemania– firmaron el acuerdo nuclear PAIC (Plan de Acción Integral Conjunto), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.En mayo de 2018, durante su primer mandato (2017-2021), Trump rompió el acuerdo y comenzó a imponer sanciones unilaterales a Irán, con el argumento de que ese país desarrollaba armas nucleares, algo que finalmente no se confirmó.En respuesta, Irán anunció una reducción gradual de sus obligaciones en virtud del acuerdo, abandonando específicamente las restricciones a la investigación nuclear y a los niveles de enriquecimiento de uranio.
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El acuerdo con Irán "ni siquiera se ha negociado completamente todavía": Trump

20:53 GMT 24.05.2026
© Foto : X - @WhiteHouseDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 24.05.2026
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que un eventual acuerdo entre Washington y Teherán aún no está completamente definido, esto luego de que en la víspera informó que se ha negociado "en gran medida" un trato con el país persa, así como con otros de la región, el cual está pendiente de su finalización.
El mandatario estadounidense afirmó que las conversaciones con Irán avanzan de forma "constructiva" y señaló que instruyó a los negociadores a no apresurar un acuerdo, al considerar que el tiempo juega a favor de Washington.

"Si logro un acuerdo con Irán, será un acuerdo bueno y adecuado, no como el alcanzado por (el expresidente de EEUU Barack) Obama (2009-2017), que entregó a Irán enormes cantidades de dinero y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear. Nuestro acuerdo es exactamente lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe en qué consiste. Ni siquiera se ha negociado completamente todavía", escribió en la red social Truth Social.

El mandatario también pidió no escuchar a los "perdedores que critican algo de lo que no saben nada".
"A diferencia de quienes estuvieron antes que yo, que debieron haber resuelto este problema hace muchos años, ¡yo no hago malos acuerdos!", aseguró el líder.
En 2015, Irán y seis mediadores internacionales –China, EEUU, Francia, el Reino Unido y Rusia, más Alemania– firmaron el acuerdo nuclear PAIC (Plan de Acción Integral Conjunto), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 23.05.2026
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Detalles finales del acuerdo con Irán "se están discutiendo" y "se anunciarán próximamente": Trump
ayer, 21:59 GMT
En mayo de 2018, durante su primer mandato (2017-2021), Trump rompió el acuerdo y comenzó a imponer sanciones unilaterales a Irán, con el argumento de que ese país desarrollaba armas nucleares, algo que finalmente no se confirmó.
En respuesta, Irán anunció una reducción gradual de sus obligaciones en virtud del acuerdo, abandonando específicamente las restricciones a la investigación nuclear y a los niveles de enriquecimiento de uranio.
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