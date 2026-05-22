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El triunfo de Putin en China

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La cumbre Putin-Xi tuvo todo lo que no había tenido la visita de Trump a China, sobre todo la cordialidad y decenas de acuerdos firmados. Además, constituyó un... 22.05.2026, Sputnik Mundo

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En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:

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