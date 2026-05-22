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El triunfo de Putin en China
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La cumbre Putin-Xi tuvo todo lo que no había tenido la visita de Trump a China, sobre todo la cordialidad y decenas de acuerdos firmados. Además, constituyó un... 22.05.2026, Sputnik Mundo
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En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
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El triunfo de Putin en China
La cumbre Putin-Xi tuvo todo lo que no había tenido la visita de Trump a China, sobre todo la cordialidad y decenas de acuerdos firmados. Además, constituyó un rotundo 'no' a la oferta hecha por el líder estadounidense a su par asiático, según queda plasmado en la declaración conjunta de Moscú y Pekín sobre el Surgimiento de un Mundo Multipolar.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
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Introducción del programa
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