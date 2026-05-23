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Rusia intercepta 800 drones y abate a más de 1.200 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia intercepta 800 drones y abate a más de 1.200 soldados ucranianos en una jornada de combates
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Las FFAA rusas derribaron 800 drones en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las... 23.05.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 290 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 170 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 280 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 8 bombas con kits de guiado y planeo y derribó 800 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia intercepta 800 drones y abate a más de 1.200 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA rusas derribaron 800 drones en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió hasta 1.210 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 290 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 170 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 280 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 190 militares.
"Las FFAA rusas asestaron golpes contra una empresa de la industria militar de Ucrania, instalaciones energéticas utilizadas en interés de las FFAA ucranianas, lugares de montaje y almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", señalan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó 8 bombas con kits de guiado y planeo y derribó 800 aeronaves no tripuladas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 151.504 drones, 661 sistemas de misiles antiaéreos, 29.450 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.724 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.058 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 62.334 vehículos militares especiales.
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