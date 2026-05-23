Keiko Fujimori exhibe ligera ventaja frente a Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta en Perú

La encuesta revela una marcada polarización geográfica en el comportamiento del electorado peruano. Fujimori consolida su respaldo principalmente en la macrorregión de Lima/Callao, donde alcanza el 48,8% frente al 25,6% de Sánchez, además de mantener una ventaja en el norte del país con el 41,1%. Por el contrario, la intención de voto se invierte en el interior de la nación, donde Sánchez encabeza las preferencias en las regiones del Centro (47,3%), Sur (44,7%) y Oriente o zona de la selva (45,2%).Las cifras, a dos semanas de llevarse adelante el balotaje en la nación sudamericana, reflejan un escenario de competencia cerrada que coincide con la tendencia reportada recientemente por la firma Ipsos, que otorgó a Fujimori una ventaja similar de cuatro puntos.A pesar de la ventaja de la postulante de Fuerza Popular, quien buscará la presidencia por cuarta vez consecutiva luego de tres derrotas, el desenlace permanece abierto debido al peso del voto indeciso y del ausentismo. El informe de Datum indica que el 15,9% de los ciudadanos consultados planea votar en blanco o viciar su sufragio, mientras que un 8,5% aún no define su postura.
La candidata lidera la intención de voto con un 39,5%, superando por 3,4 puntos porcentuales al izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JPP), quien registra un 36,1%, según arroja el último sondeo de la encuestadora Datum Internacional.
La encuesta revela una marcada polarización geográfica en el comportamiento del electorado peruano. Fujimori consolida su respaldo principalmente en la macrorregión de Lima/Callao, donde alcanza el 48,8% frente al 25,6% de Sánchez, además de mantener una ventaja en el norte del país con el 41,1%.
Por el contrario, la intención de voto se invierte en el interior de la nación, donde Sánchez encabeza las preferencias en las regiones del Centro (47,3%), Sur (44,7%) y Oriente o zona de la selva (45,2%).
Las cifras, a dos semanas de llevarse adelante el balotaje en la nación sudamericana, reflejan un escenario de competencia cerrada que coincide con la tendencia reportada recientemente por la firma Ipsos, que otorgó a Fujimori una ventaja similar de cuatro puntos.
A pesar de la ventaja de la postulante de Fuerza Popular, quien buscará la presidencia por cuarta vez consecutiva luego de tres derrotas, el desenlace permanece abierto debido al peso del voto indeciso y del ausentismo.
El informe de Datum indica que el 15,9% de los ciudadanos consultados planea votar en blanco o viciar su sufragio, mientras que un 8,5% aún no define su postura.
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