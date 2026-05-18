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"No va a cambiar en nada", dice ente electoral de Perú ante llamado a anular los comicios

"No va a cambiar en nada", dice ente electoral de Perú ante llamado a anular los comicios

Sputnik Mundo

La decisión del Jurado Nacional de Elecciones de Perú en torno a las recientes elecciones presidenciales es inapelable, sentenció Roberto Burneo, presidente... 18.05.2026, Sputnik Mundo

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Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serán quienes se disputarán la presidencia en el balotaje del próximo 7 de junio. Ante ello, Norma Yarrow, aspirante a la vicepresidencia por el partido Renovación Popular, anunció que se interpondrá una solicitud de nulidad contra el proceso de la primera vuelta.

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