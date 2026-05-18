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"No va a cambiar en nada", dice ente electoral de Perú ante llamado a anular los comicios
"No va a cambiar en nada", dice ente electoral de Perú ante llamado a anular los comicios
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La decisión del Jurado Nacional de Elecciones de Perú en torno a las recientes elecciones presidenciales es inapelable, sentenció Roberto Burneo, presidente... 18.05.2026, Sputnik Mundo
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Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serán quienes se disputarán la presidencia en el balotaje del próximo 7 de junio. Ante ello, Norma Yarrow, aspirante a la vicepresidencia por el partido Renovación Popular, anunció que se interpondrá una solicitud de nulidad contra el proceso de la primera vuelta.
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"No va a cambiar en nada", dice ente electoral de Perú ante llamado a anular los comicios

02:44 GMT 18.05.2026
© Foto : X - @JNE_PeruRoberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú
Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 18.05.2026
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La decisión del Jurado Nacional de Elecciones de Perú en torno a las recientes elecciones presidenciales es inapelable, sentenció Roberto Burneo, presidente del órgano, en la conferencia de prensa en donde se presentaron los resultados oficiales de la primera vuelta de los comicios presidenciales.

"Cualquier pedido que se formule en cualquier sentido va a ser materia de una respuesta, pero las decisiones ya están tomadas y son inapelables, así que no va a cambiar en nada", comentó.

Los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serán quienes se disputarán la presidencia en el balotaje del próximo 7 de junio.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, los candidatos presidenciale de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 17.05.2026
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Ante ello, Norma Yarrow, aspirante a la vicepresidencia por el partido Renovación Popular, anunció que se interpondrá una solicitud de nulidad contra el proceso de la primera vuelta.
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