"Su presencia genera repudio": el trasfondo político del costoso cóver a estadounidenses en un club mexicano

Enclavada en la alcaldía Cuauhtémoc, la Roma se oferta como una zona céntrica, con servicios de movilidad de fácil acceso, conectividad y una amplia gama de museos, restaurantes y bares. Sin embargo, junto con la colonia Condesa, la zona que comprenden hoy es casi inaccesible para los locales debido a que las viviendas, los alimentos y los lugares de ocio se ofertan a precios muy por encima del salario promedio local.En una de estas calles se encuentra el Japan, un club que abrió sus puertas en 2018, pero que hoy está dando de qué hablar debido a las cuotas diferenciadas que cobra a sus visitantes. Y es que, para los estadounidenses, hay un cóver de 5.000 pesos mexicanos (más de 250 dólares), mientras que para los mexicanos y ciudadanos de países latinoamericanos se aplica un descuento del 75%, lo que implica que solo pagan 250 pesos (menos de 15 dólares) por entrar al lugar. La decisión, ha explicado el mismo club en sus redes sociales, surge como un posicionamiento político ante las constantes amenazas que el Gobierno de EEUU, a cargo de Donald Trump, ha hecho contra México, además del trato que se ha dado a los migrantes latinoamericanos en el país norteamericano."Me parece que es algo muy bueno" Para Ivanna, ciudadana de la capital, el posicionamiento del Japan respecto al cobro diferenciado es un paso correcto. La joven refiere que el Gobierno local ha sido omiso para garantizar que los precios en zonas turísticas sean accesibles también para la población mexicana."[Los estadounidenses] no pagan impuestos, a pesar de percibir un ingreso muchísimo más diferente y en dólares, sobre todo. No es lo mismo que a mí me paguen 200 pesos (11 dólares), que a ellos les paguen 200 dólares", señala.De acuerdo con datos recopilados por Trading Economics, hasta abril de este año, los estadounidenses ganan, en promedio, 32,23 dólares por hora, mientras que los mexicanos perciben un salario mínimo diario de 315,04 pesos diarios. Es decir, apenas 17,50 dólares al día con una jornada laboral de al menos ocho horas diarias.Al respecto, Laura, joven mexicana y habitante de la capital mexicana, comenta que este tipo de medidas son positivas también como respuesta a las políticas que EEUU está aplicando en contra migrantes de Latinoamérica.Para Julio César, quien es oriundo de Iztapalapa (oriente) --la alcaldía más poblada de la capital mexicana--, las tarifas diferenciadas para estadounidenses y mexicanos es una medida que aprueba y es que, asegura, el acceso al ocio en zonas como la Roma-Condesa se ha vuelto casi imposible para la población local. El joven, quien labora cerca de la zona, indica que no consume en los negocios de la Roma-Condesa debido a los altos precios. "Me parece bastante excesivo, algunas veces rayando lo ridículo", sentencia. Una actitud que alejaAlgo en lo que coincidieron los jóvenes mexicanos consultados por Sputnik es que la manera de dirigirse de los extranjeros, específicamente de los estadounidenses, no es la mejor hacia los locales. Al respecto, el filósofo mexicano Fernando Bustos apunta que, si bien el proceso de gentrificación que se ha dinamitado, sobre todo en la zona céntrica de la capital mexicana, es uno de los factores que ha generado malestar entre la población. El otro, es la misma actitud de los estadounidenses que, sentencia, tiene una lógica colonial. "Su dinero vale más, vienen [a México] y no quieren aprender a hablar español, quieren hablar inglés, creen que están en su país, quieren imponer su cultura, su idioma, sus maneras de ser y es un pensamiento muy colonialista. Si volteamos a ver todo el contexto, me parece que la decisión tomada por los dueños de club Japan está bien", dice."Considero que tienen un sueño metafísico en el que ellos quieren autonombrarse como la única verdadera nación y democracia (...) y eso se lo hemos terminado por comprar pero, sobre todo, se lo terminaron comprando ellos mismos (...). Siguen teniendo una imagen desactualizada del mundo, no saben ni siquiera en qué continente viven, es decir, esa es la realidad", agrega.Pero los esfuerzos para regular tarifas y garantizar que los precios de la capital mexicana sean accesibles también para los locales, independientemente de la zona, deben venir desde el mismo Gobierno local, destaca el analista. Así, medidas como la del Japan "tienen que ver también con cierta desesperación ante la nula respuesta que parece tener el Gobierno (...). Creo que lo único que podemos hacer [los ciudadanos] es ir volviéndonos cada vez más políticos, ir teniendo también cada vez más acciones de esta índole", finaliza.
Ubicado en una de las zonas con mayores niveles de gentrificación en la capital mexicana, el bar Japan está en el ojo de los capitalinos debido a las cuotas de ingresos que cobra. Y es que, para los estadounidenses, el precio a pagar son 250 dólares, mientras que para los locales y el resto de América Latina es de 15 dólares. ¿Es justo?
Enclavada en la alcaldía Cuauhtémoc, la Roma se oferta como una zona céntrica, con servicios de movilidad de fácil acceso, conectividad y una amplia gama de museos, restaurantes y bares. Sin embargo, junto con la colonia Condesa, la zona que comprenden hoy es casi inaccesible para los locales debido a que las viviendas, los alimentos y los lugares de ocio se ofertan a precios muy por encima del salario promedio local.
En una de estas calles se encuentra el Japan, un club que abrió sus puertas en 2018, pero que hoy está dando de qué hablar debido a las cuotas diferenciadas que cobra a sus visitantes. Y es que, para los estadounidenses, hay un cóver de 5.000 pesos mexicanos (más de 250 dólares), mientras que para los mexicanos y ciudadanos de países latinoamericanos se aplica un descuento del 75%, lo que implica que solo pagan 250 pesos (menos de 15 dólares) por entrar al lugar.
Para Ivanna, ciudadana de la capital, el posicionamiento del Japan respecto al cobro diferenciado es un paso correcto. La joven refiere que el Gobierno local ha sido omiso para garantizar que los precios en zonas turísticas sean accesibles también para la población mexicana.
"[Los estadounidenses] no pagan impuestos, a pesar de percibir un ingreso muchísimo más diferente y en dólares, sobre todo. No es lo mismo que a mí me paguen 200 pesos (11 dólares), que a ellos les paguen 200 dólares", señala.
De acuerdo con datos recopilados por Trading Economics, hasta abril de este año, los estadounidenses ganan, en promedio, 32,23 dólares por hora, mientras que los mexicanos perciben un salario mínimo diario de 315,04 pesos diarios. Es decir, apenas 17,50 dólares al día con una jornada laboral de al menos ocho horas diarias.
Al respecto, Laura, joven mexicana y habitante de la capital mexicana, comenta que este tipo de medidas son positivas también como respuesta a las políticas que EEUU está aplicando en contra migrantes de Latinoamérica.
"Es también un poco salvaguardar la integridad del país y porque ellos no están teniendo esas consideraciones con nosotros, ya sean los migrantes que están allá y la situación que se está viviendo (...). Simplemente es una medida que nos da un poco más de piso parejo de estar en los mismos términos", apunta.
Para Julio César, quien es oriundo de Iztapalapa (oriente) --la alcaldía más poblada de la capital mexicana--, las tarifas diferenciadas para estadounidenses y mexicanos es una medida que aprueba y es que, asegura, el acceso al ocio en zonas como la Roma-Condesa se ha vuelto casi imposible para la población local.
"Sí me parece correcta la medida. Sin embargo, tal vez 5.000 pesos sí se me hicieron bastante. Creo que también hay que llegar o encontrar un punto de equilibrio (...) y no [excederse] con los precios (...). Es justo porque me parece que los extranjeros vienen con mayor poder adquisitivo y tienen una gran ventaja",ahonda.
El joven, quien labora cerca de la zona, indica que no consume en los negocios de la Roma-Condesa debido a los altos precios. "Me parece bastante excesivo, algunas veces rayando lo ridículo", sentencia.
De acuerdo con datos de Inside Airbnb, hasta abril de 2025, en la Ciudad de México había 26.281 alojamientos en dicha plataforma, de los cuales 12.133 —el 46,16%— están en la alcaldía Cuauhtémoc. Aunque dicha alcaldía está compuesta por 34 colonias, tan solo la Roma y la Condesa representan alrededor del 33% del listado de propiedades ofertadas por la aplicación en dicha zona.
Algo en lo que coincidieron los jóvenes mexicanos consultados por Sputnik es que la manera de dirigirse de los extranjeros, específicamente de los estadounidenses, no es la mejor hacia los locales.
Al respecto, el filósofo mexicano Fernando Bustos apunta que, si bien el proceso de gentrificación que se ha dinamitado, sobre todo en la zona céntrica de la capital mexicana, es uno de los factores que ha generado malestar entre la población. El otro, es la misma actitud de los estadounidenses que, sentencia, tiene una lógica colonial.
"Su dinero vale más, vienen [a México] y no quieren aprender a hablar español, quieren hablar inglés, creen que están en su país, quieren imponer su cultura, su idioma, sus maneras de ser y es un pensamiento muy colonialista. Si volteamos a ver todo el contexto, me parece que la decisión tomada por los dueños de club Japan está bien", dice.
"Considero que tienen un sueño metafísico en el que ellos quieren autonombrarse como la única verdadera nación y democracia (...) y eso se lo hemos terminado por comprar pero, sobre todo, se lo terminaron comprando ellos mismos (...). Siguen teniendo una imagen desactualizada del mundo, no saben ni siquiera en qué continente viven, es decir, esa es la realidad", agrega.
Pero los esfuerzos para regular tarifas y garantizar que los precios de la capital mexicana sean accesibles también para los locales, independientemente de la zona, deben venir desde el mismo Gobierno local, destaca el analista.
Así, medidas como la del Japan "tienen que ver también con cierta desesperación ante la nula respuesta que parece tener el Gobierno (...). Creo que lo único que podemos hacer [los ciudadanos] es ir volviéndonos cada vez más políticos, ir teniendo también cada vez más acciones de esta índole", finaliza.
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