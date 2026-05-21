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La presión sobre Cuba muestra "la intolerancia de EEUU hacia cualquier disidencia", subraya Zajárova

La presión sobre Cuba muestra "la intolerancia de EEUU hacia cualquier disidencia", subraya Zajárova

Sputnik Mundo

Los intentos de Estados Unidos de endurecer "el сerco de sanciones" contra Cuba reflejan la intolerancia de Washington hacia cualquier disidencia, declaró la... 21.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-21T08:49+0000

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"Los intentos de la Administración de la Casa Blanca de endurecer el cerco de sanciones contra Cuba, junto con el prolongado bloqueo comercial, económico, financiero, humanitario y, más recientemente, energético, reflejan directamente la intolerancia de Washington hacia cualquier forma de disidencia", enfatizó.Rusia reafirma su plena solidaridad con Cuba frente a la presión de Estados Unidos y condena cualquier intento de injerencia en sus asuntos internos, agregó la diplomática. Moscú brindará el apoyo más activo posible al pueblo cubano, aseguró, señalando que La Habana ya fue informada sobre los parámetros y modalidades de esa ayuda."Cuba sigue siendo objeto de una fuerte presión económica por parte de Estados Unidos. Las nuevas restricciones impuestas por la Casa Blanca a principios de mayo contra empresas de terceros países que operan en la Isla de la Libertad constituyen una nueva escalada de la política de presión de Washington, cuyo principal objetivo es asfixiar económicamente a Cuba", indicó Zajárova.El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que permite imponer aranceles a las importaciones procedentes de países que suministran petróleo a Cuba y, además, declaró el estado de "emergencia nacional" debido a la supuesta "amenaza" que Cuba supone para la seguridad nacional de Estados Unidos.Esta medida agravó la escasez de combustible en la isla y afectó a la generación de energía eléctrica, el transporte, la producción de alimentos, la sanidad y la educación. Cuba acusa a Washington de intentar asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población, mientras amenaza al país con una agresión militar.Las autoridades ucranianas están creando un "refugio para terroristas"Kiev está convirtiendo deliberadamente su país en un refugio para terroristas y las autoridades fomentan y facilitan la planificación de actos terroristas, declaró la portavoz de la Cancillería rusa."Las autoridades ucranianas fomentan abiertamente y contribuyen a la planificación, organización y ejecución de actos terroristas, incluidos atentados deliberados con explosivos en lugares públicos, asesinatos de civiles y sabotajes contra infraestructuras civiles críticas no solo en territorio ruso, sino también fuera de sus fronteras (...) El régimen de Kiev está creando de manera deliberada un refugio para terroristas en su país", destacó durante una rueda de prensa.Al mismo tiempo, cualquier uso de los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania debe considerarse una forma de financiación del terrorismo, añadió María Zajárova.Indicó que Rusia se reserva el derecho de presentar reclamaciones contra los países que financian los crímenes de las FFAA de Ucrania mediante el uso de sus activos congelados.Tras el inicio de la operación militar especial de Rusia para frenar los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk en febrero de 2022, la UE y el G7 inmovilizaron activos rusos por 300.000 millones de euros.El Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de robo la inmovilización de estos activos y señaló que la UE apunta no solo al dinero de inversionistas particulares, sino también a los activos soberanos de Rusia.Kiev pretende repatriar los restos de nacionalistas ucranianosLas autoridades ucranianas pretenden "traer de vuelta a casa" los restos de nacionalistas presentados como héroes nacionales y podrían llegar pronto hasta Stepán Bandera —colaborador nazi y figura glorificada en Ucrania—, denunció la diplomática.Durante su rueda de prensa, Zajárova citó un fragmento de un mensaje en video de Zelenski, en el que afirmaba que "el deber moral de Kiev es devolver a casa los restos de los héroes ucranianos de distintas épocas, que defendieron la idea de independencia, lucharon por la estatalidad de Ucrania y fueron enterrados fuera del país".

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