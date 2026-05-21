https://noticiaslatam.lat/20260521/es-mejor-dialogar-el-kremlin-denuncia-el-camino-europeo-hacia-una-confrontacion-total-con-rusia-1173548404.html
"Es mejor dialogar": El Kremlin denuncia el camino europeo hacia una confrontación total con Rusia
"Es mejor dialogar": El Kremlin denuncia el camino europeo hacia una confrontación total con Rusia
Sputnik Mundo
Rusia acogerá positivamente cualquier cambio en la postura de Europa que implique abandonar la confrontación y optar por el diálogo, indicó el portavoz del... 21.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-21T11:31+0000
2026-05-21T11:31+0000
2026-05-21T11:36+0000
internacional
dmitri peskov
política
🌍 europa
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0f/1166514586_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_5f0bbb1c9700e5d6a1cbdbde28b36541.jpg
"Creemos que siempre es mejor dialogar que liderar el camino hacia una confrontación total, y eso es precisamente lo que están haciendo los europeos ahora. Y si esa línea de actuación de los europeos cambia a favor del diálogo, no podemos sino celebrarlo", destacó Dmitri Peskov a los periodistas.Agregó que los debates entre expertos en Europa sobre posibles interlocutores para el diálogo con Rusia no son algo negativo. Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, al responder a las preguntas de los periodistas sobre un posible interlocutor en las negociaciones entre Rusia y Europa, expresó su opinión de que personalmente preferiría al excanciller alemán Gerhard Schroeder, pero señaló que correspondía a los europeos elegir a un líder en quien confiaran y que no hubiera dicho nada negativo sobre Rusia. Putin recalcó que era Europa, no Rusia, la que se negaba a negociar.
https://noticiaslatam.lat/20260520/lavrov-explica-de-donde-proviene-la-actual-agresividad-de-occidente-1173539642.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/0f/1166514586_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_3c7b23ab41ccb212cfa057dd095fae87.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dmitri peskov, política, 🌍 europa, rusia
dmitri peskov, política, 🌍 europa, rusia
"Es mejor dialogar": El Kremlin denuncia el camino europeo hacia una confrontación total con Rusia
11:31 GMT 21.05.2026 (actualizado: 11:36 GMT 21.05.2026)
Rusia acogerá positivamente cualquier cambio en la postura de Europa que implique abandonar la confrontación y optar por el diálogo, indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Sin embargo, en sus palabras, el continente está liderando actualmente el camino hacia una confrontación total con Moscú.
"Creemos que siempre es mejor dialogar que liderar el camino hacia una confrontación total, y eso es precisamente lo que están haciendo los europeos ahora. Y si esa línea de actuación de los europeos cambia a favor del diálogo, no podemos sino celebrarlo", destacó Dmitri Peskov a los periodistas.
Agregó que los debates entre expertos en Europa sobre posibles interlocutores para el diálogo con Rusia no son algo negativo.
"El mero hecho de que se estén realizando debates entre expertos sobre este tema probablemente no sea algo negativo. Hace tan solo unos meses, tales debates ni siquiera se producían en Europa", declaró Peskov a los periodistas.
Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, al responder a las preguntas de los periodistas sobre un posible interlocutor en las negociaciones entre Rusia y Europa, expresó su opinión de que personalmente preferiría al excanciller alemán Gerhard Schroeder
, pero señaló que correspondía a los europeos elegir a un líder
en quien confiaran y que no hubiera dicho nada negativo sobre Rusia. Putin recalcó que era Europa, no Rusia, la que se negaba a negociar
.