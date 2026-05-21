https://noticiaslatam.lat/20260521/es-mejor-dialogar-el-kremlin-denuncia-el-camino-europeo-hacia-una-confrontacion-total-con-rusia-1173548404.html

"Es mejor dialogar": El Kremlin denuncia el camino europeo hacia una confrontación total con Rusia

"Es mejor dialogar": El Kremlin denuncia el camino europeo hacia una confrontación total con Rusia

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Rusia acogerá positivamente cualquier cambio en la postura de Europa que implique abandonar la confrontación y optar por el diálogo, indicó el portavoz del... 21.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-21T11:31+0000

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"Creemos que siempre es mejor dialogar que liderar el camino hacia una confrontación total, y eso es precisamente lo que están haciendo los europeos ahora. Y si esa línea de actuación de los europeos cambia a favor del diálogo, no podemos sino celebrarlo", destacó Dmitri Peskov a los periodistas.Agregó que los debates entre expertos en Europa sobre posibles interlocutores para el diálogo con Rusia no son algo negativo. Anteriormente, el presidente ruso, Vladímir Putin, al responder a las preguntas de los periodistas sobre un posible interlocutor en las negociaciones entre Rusia y Europa, expresó su opinión de que personalmente preferiría al excanciller alemán Gerhard Schroeder, pero señaló que correspondía a los europeos elegir a un líder en quien confiaran y que no hubiera dicho nada negativo sobre Rusia. Putin recalcó que era Europa, no Rusia, la que se negaba a negociar.

https://noticiaslatam.lat/20260520/lavrov-explica-de-donde-proviene-la-actual-agresividad-de-occidente-1173539642.html

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