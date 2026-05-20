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Europa "sin recursos" se plantea crear una alternativa a la OTAN, según la prensa

Europa "sin recursos" se plantea crear una alternativa a la OTAN, según la prensa

Sputnik Mundo

Ante la postura de Washington, los países europeos barajan la posibilidad de crear una estructura de defensa alternativa a la OTAN, escribe el medio 'The... 20.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-20T13:47+0000

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El factor desencadenante fueron las amenazas de Estados Unidos de invadir Groenlandia, así como su intención de retirar sus tropas no solo de Alemania y Polonia, sino también de Italia y España, reporta el diario.Según el periódico, algunos países europeos están elaborando planes secretos para realizar operaciones militares no solo sin la ayuda de EEUU, sino también sin una parte importante de la infraestructura de mando y control de la OTAN.Una de las alternativas de mando que se mencionan con frecuencia es una coalición liderada por el Reino Unido e integrada por 10 países —principalmente del norte de Europa— conocida como las Fuerzas Expedicionarias Unidas (JEF, por sus siglas en inglés).Esta estructura se considera una forma de sortear uno de los puntos débiles de la OTAN: el artículo 5 —que establece el principio de defensa colectiva—, cuya aplicación puede ser bloqueada por cualquier miembro de la alianza. No obstante, reconoce la publicación, existe preocupación por el estado de las propias FFAA del Reino Unido, con sus "pocos buques, submarinos y tropas listas para ser desplegadas".

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