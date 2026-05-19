https://noticiaslatam.lat/20260519/fiscales-de-eeuu-preparan-una-nueva-investigacion-penal-sobre-maduro-segun-medios-1173516901.html

Fiscales de EEUU preparan una nueva investigación penal sobre Maduro, según medios

Fiscales de EEUU preparan una nueva investigación penal sobre Maduro, según medios

Sputnik Mundo

Los fiscales federales de Miami recibieron la orden de abrir una nueva investigación penal contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante la... 19.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-19T18:25+0000

2026-05-19T18:25+0000

2026-05-19T18:41+0000

américa latina

nicolás maduro

eeuu

venezuela

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/13/1173516735_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_0466355834a0a2ecf9fd2fc8b0c89254.jpg

La nueva investigación surge tras la deportación a EEUU de Alex Saab, exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, quien fue acusado por su presunta participación en una conspiración de lavado de dinero vinculada a un programa estatal venezolano de alimentos.Fuertes detonaciones se escucharon cerca de las dos de la madrugada del 3 de enero en Caracas (GMT-4) y en el estado venezolano de La Guaira. Luego se registró una explosión en la ciudad turística de Higuerote, en el estado de Miranda. Unas horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en su plataforma de comunicación Truth Social que su país había ejecutado un ataque a gran escala contra Venezuela y que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron secuestrados y trasladados a Estados Unidos para enfrentar varios cargos.Ambos han sido acusados de narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas, con el fin de llevar a cabo una supuesta conspiración contra EEUU.La primera audiencia tuvo lugar el 5 de enero, en la que tanto él como su esposa se declararon inocentes. El 26 de marzo se celebró la segunda audiencia judicial en la que el juez estadounidense Alvin K. Hellerstein se negó a desestimar la causa contra Maduro porque EEUU bloquea el pago de los honorarios legales de su representante legal.A finales de abril, el Gobierno de EEUU permitió a las autoridades venezolanas pagar a los abogados de Nicolás Maduro y de su esposa. La medida elimina el primer gran obstáculo del proceso judicial. El Departamento del Tesoro bloqueó antes esos pagos, lo que provocó fuertes protestas por parte de la defensa.

https://noticiaslatam.lat/20260327/eeuu-quiere-mantener-a-maduro-encarcelado-por-un-tema-totalmente-politico-dice-un-experto-1172785447.html

eeuu

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nicolás maduro, eeuu, venezuela